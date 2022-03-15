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Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
4.7
9
110 ₽
Изолента
    Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
    Арт. Х130829540
    4.7
    9
    Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
    Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
    Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
      Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
      Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)
      Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)

      Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829540
      4.7
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины. Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени).  

        Преимущества 

        • Напряжение пробоя: не менее 6000 В;
        • Морозостойкая;
        • Не горит;
        • Соответствие всем требованиям к качественным характеристикам.