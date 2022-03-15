Белая изолента AVIORA (15 мм, 20 м)

Преимущества

Напряжение пробоя: не менее 6000 В;

Морозостойкая;

Не горит;

Соответствие всем требованиям к качественным характеристикам.

Изолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины. Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени).