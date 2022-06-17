Изолента Вихрь (19x0.15 мм, 20 м, синяя)

Изоляционная лента ВИХРЬ используется для проведения всех видов электромонтажных работ: электрической изоляции проводников, сращивания и жгутирования, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки. Изолента изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

Преимущества