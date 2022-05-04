Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)

Лента изоляц. Insualation Tape это универсальное средство, которое может использоваться для монтажа некрупных объектов, склеивании поломанных изделий, герметизации труб, фитингов и сантехники, электроизоляции проводящих путей в электросети. Изолента характеризуется устойчивостью к растяжению, воздействию воды, прямых солнечных лучей, солевых и химических составов, растворителей, краски. Купить STEM Insualation Tape рекомендуется в каждый дом на каждый случай.

Преимущества изоленты STEM Insualation Tape