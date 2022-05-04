Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
Арт. X16916404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
- Лента изоляц. Insualation Tape это универсальное средство, которое может использоваться для монтажа некрупных объектов, склеивании поломанных изделий, герметизации труб, фитингов и сантехники, электроизоляции проводящих путей в электросети. Изолента характеризуется устойчивостью к растяжению, воздействию воды, прямых солнечных лучей, солевых и химических составов, растворителей, краски. Купить STEM Insualation Tape рекомендуется в каждый дом на каждый случай.
Преимущества изоленты STEM Insualation Tape
- Прочная
- Герметичная
- Не проводит ток
- Влагостойкая
- Надежная