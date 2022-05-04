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Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
4.5
2
240 ₽
Изолента
    Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
    Арт. X16916404
    4.5
    2
    Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
    Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
    Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
      Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
      Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
      Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)

      Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)

      240 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16916404
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      240 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лента изоляц. Insualation Tape это универсальное средство, которое может использоваться для монтажа некрупных объектов, склеивании поломанных изделий, герметизации труб, фитингов и сантехники, электроизоляции проводящих путей в электросети. Изолента характеризуется устойчивостью к растяжению, воздействию воды, прямых солнечных лучей, солевых и химических составов, растворителей, краски. Купить STEM Insualation Tape рекомендуется в каждый дом на каждый случай.

        Преимущества изоленты STEM Insualation Tape

        • Прочная
        • Герметичная
        • Не проводит ток
        • Влагостойкая
        • Надежная