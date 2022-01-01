Ленточнопильный станок Jet JWBS-14Q
Арт. jet_14481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|650x770x1800
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Частота, Гц
|50
Особое внимание уделено удобству эксплуатации и настройки: за процесс натяжение / ослабление полотна отвечает отдельный рычаг, установка высоты пропила производится реечным механизмом с вращающимся «барашком», фиксатор параллельного упора эксцентрикового типа одновременно обеспечивает точность и скорость установки. Пильную ленту сверху и снизу поддерживают трехроликовые опоры на подшипниках. Такой вариант обеспечивает умеренно-жесткую фиксацию и отличается надежностью и простотой регулировки.
Преимущества
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза