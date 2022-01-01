Ленточнопильный станок Jet JWBS-14Q

Jet JWBS-14Q - профессиональная ленточная пила, подходящая для каждодневной работы в условиях небольшой частной мастерской. Жесткая рама, массивная конструкция (97 кг) и расширенный диапазон выбора пильных полотен (3-25 мм) позволяют лучше адаптировать станок для пиления как по радиусу, так и по прямой. Максимально-допустимая высота заготовки составляет 200 мм и делает возможным выполнение большинства работ.Особое внимание уделено удобству эксплуатации и настройки: за процесс натяжение / ослабление полотна отвечает отдельный рычаг, установка высоты пропила производится реечным механизмом с вращающимся «барашком», фиксатор параллельного упора эксцентрикового типа одновременно обеспечивает точность и скорость установки. Пильную ленту сверху и снизу поддерживают трехроликовые опоры на подшипниках. Такой вариант обеспечивает умеренно-жесткую фиксацию и отличается надежностью и простотой регулировки.

Преимущества