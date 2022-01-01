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Ленточнопильный станок Jet JWBS-14Q
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Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-14Q
    Арт. jet_14481
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-14Q

      Ленточнопильный станок Jet JWBS-14Q

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_14481

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		650x770x1800
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Jet JWBS-14Q - профессиональная ленточная пила, подходящая для каждодневной работы в условиях небольшой частной мастерской. Жесткая рама, массивная конструкция (97 кг) и расширенный диапазон выбора пильных полотен (3-25 мм) позволяют лучше адаптировать станок для пиления как по радиусу, так и по прямой. Максимально-допустимая высота заготовки составляет 200 мм и делает возможным выполнение большинства работ.
        Особое внимание уделено удобству эксплуатации и настройки: за процесс натяжение / ослабление полотна отвечает отдельный рычаг, установка высоты пропила производится реечным механизмом с вращающимся «барашком», фиксатор параллельного упора эксцентрикового типа одновременно обеспечивает точность и скорость установки. Пильную ленту сверху и снизу поддерживают трехроликовые опоры на подшипниках. Такой вариант обеспечивает умеренно-жесткую фиксацию и отличается надежностью и простотой регулировки.

        Преимущества

        • Роликовые направляющие пильного полотна
        • Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза