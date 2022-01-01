Насосная станция Jemix ATJET-100
Арт. О00000041419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция JEMIX ATJET-100 88397 пригоден для работы с чистыми жидкостями. Подойдет для организации систем орошения и водоснабжения загородных домов. Двигатель оборудован защитой от перегрева, он не требует обслуживания и отличается продолжительным сроком службы. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе.
Преимущества
- Поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Возможность крепления насосной станции к поверхности
- Вместительный гидроаккумулятор
- Высокая производительность
- Поддерживание постоянного давления воды в системе
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Аппарат предназначен для длительного использования
- JEMIX ATJET-100 88397 не требует особого обслуживания