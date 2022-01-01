Автоматическая насосная станция JEMIX ATJET-100 88397 пригоден для работы с чистыми жидкостями. Подойдет для организации систем орошения и водоснабжения загородных домов. Двигатель оборудован защитой от перегрева, он не требует обслуживания и отличается продолжительным сроком службы. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе.

Преимущества