Насосная станция Jemix ATQB-60 Mini
Арт. О00000041418
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция JEMIX ATQB-60 MINI 87568 – компактная модель, используется для работы чистыми жидкостями. Двигатель оборудован защитой от перегрева, он не требует обслуживания и отличается продолжительным сроком службы. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе. Основание с отверстиями обеспечивает устойчивость аппарата и дает возможность крепления к поверхности.
Преимущества
- Поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Возможность крепления насосной станции к поверхности
- Поддерживание постоянного давления воды в системе
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- JEMIX ATQB-60 MINI не требует особого обслуживания