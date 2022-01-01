Автоматическая насосная станция JEMIX ATQB-60 MINI 87568 – компактная модель, используется для работы чистыми жидкостями. Двигатель оборудован защитой от перегрева, он не требует обслуживания и отличается продолжительным сроком службы. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе. Основание с отверстиями обеспечивает устойчивость аппарата и дает возможность крепления к поверхности.

Преимущества