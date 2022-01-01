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Насос фекальный Jemix GS-900
4 800 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Насос фекальный Jemix GS-900
    Арт. О00000041423
    Насос фекальный Jemix GS-900

      Насос фекальный Jemix GS-900

      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041423

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
      Все характеристики
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фекальный насос JEMIX GS-900 88466 используется для перекачки загрязнённых жидкостей с содержанием фракций диаметром до 35 мм. Регулируемый поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защищает насос от "сухого хода". Мотор оснащен тепловым реле, оно отключает электродвигатель в случае перегрева и включает в его автоматическом режиме после охлаждения.

        Преимущества

        • Компактные размеры - удобство в эксплуатации
        • Простота обслуживания
        • Тепловое реле - автоматическое отключение в случае перегрева
        • Надежность работы в автоматическом режиме