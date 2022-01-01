Насос фекальный Jemix GS-900

Преимущества

Компактные размеры - удобство в эксплуатации

Простота обслуживания

Тепловое реле - автоматическое отключение в случае перегрева

Надежность работы в автоматическом режиме

Фекальный насос JEMIX GS-900 88466 используется для перекачки загрязнённых жидкостей с содержанием фракций диаметром до 35 мм. Регулируемый поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защищает насос от "сухого хода". Мотор оснащен тепловым реле, оно отключает электродвигатель в случае перегрева и включает в его автоматическом режиме после охлаждения.