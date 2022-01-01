Насос фекальный Jemix GS-900
Арт. О00000041423
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
- Фекальный насос JEMIX GS-900 88466 используется для перекачки загрязнённых жидкостей с содержанием фракций диаметром до 35 мм. Регулируемый поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и защищает насос от "сухого хода". Мотор оснащен тепловым реле, оно отключает электродвигатель в случае перегрева и включает в его автоматическом режиме после охлаждения.
Преимущества
- Компактные размеры - удобство в эксплуатации
- Простота обслуживания
- Тепловое реле - автоматическое отключение в случае перегрева
- Надежность работы в автоматическом режиме