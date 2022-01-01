Комплект для нас. станции Jemix WGH-SET-7
Арт. О00000041421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип шланга
|спиральный
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Диаметр, дюйм
|1
Комплект WGH-SET-7 JEMIX служит для забора воды из колодцев поверхностными насосами или насосными станциями. Шланг выполнен из прочного материала, усиленного стальной проволокой, оснащен переходником для подключения к насосу с одной стороны и обратным клапаном с защитной сеткой, исключающей попадание частиц мусора, с другой.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы