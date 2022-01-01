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Комплект для нас. станции Jemix WGH-SET-7
1 530 ₽
1 700 ₽
Напорно-всасывающие шланги
    Комплект для нас. станции Jemix WGH-SET-7
    Арт. О00000041421
    Комплект для нас. станции Jemix WGH-SET-7

      Комплект для нас. станции Jemix WGH-SET-7

      • -170 ₽
      1 530 ₽
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041421

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип шланга
      		спиральный
      Диаметр, дюйм
      		1
      Все характеристики
      • -170 ₽
      1 530 ₽
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект WGH-SET-7 JEMIX служит для забора воды из колодцев поверхностными насосами или насосными станциями. Шланг выполнен из прочного материала, усиленного стальной проволокой, оснащен переходником для подключения к насосу с одной стороны и обратным клапаном с защитной сеткой, исключающей попадание частиц мусора, с другой.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы