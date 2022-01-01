Комплект для нас. станции Jemix WGH-SET-7

Комплект WGH-SET-7 JEMIX служит для забора воды из колодцев поверхностными насосами или насосными станциями. Шланг выполнен из прочного материала, усиленного стальной проволокой, оснащен переходником для подключения к насосу с одной стороны и обратным клапаном с защитной сеткой, исключающей попадание частиц мусора, с другой.

Преимущества