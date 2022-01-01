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Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
3 050 ₽
3 600 ₽
Циркуляционные насосы
    Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
    Арт. О00000041425
    Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
    Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
    Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
      Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
      Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
      Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO

      Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO

      • -550 ₽
      3 050 ₽
      3 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041425

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      • -550 ₽
      3 050 ₽
      3 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос повышающий давление с автоматическим включением JEMIX мокрый ротор WP-15/9-25 87560 служит для увеличения напора в системе водоснабжения. Модель характеризуется малыми габаритами, простотой монтажа, практически бесшумной работой. Работа насоса производится в автоматическом режиме. В корпусе установлен датчик потока, который включает и отключает насос при наличии или отсутствии потока воды.

        Преимущества

        • Малые габаритные размеры
        • Автоматическая работа без участия пользователя
        • Практически бесшумная работа
        • Легкость монтажа
        • Три режима работы