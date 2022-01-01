Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO
Арт. О00000041425
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
- Насос повышающий давление с автоматическим включением JEMIX мокрый ротор WP-15/9-25 87560 служит для увеличения напора в системе водоснабжения. Модель характеризуется малыми габаритами, простотой монтажа, практически бесшумной работой. Работа насоса производится в автоматическом режиме. В корпусе установлен датчик потока, который включает и отключает насос при наличии или отсутствии потока воды.
Преимущества
- Малые габаритные размеры
- Автоматическая работа без участия пользователя
- Практически бесшумная работа
- Легкость монтажа
- Три режима работы