Насос повышающий давление автоматический Jemix WP-15/9-25 AUTO

Преимущества

Малые габаритные размеры

Автоматическая работа без участия пользователя

Практически бесшумная работа

Легкость монтажа

Три режима работы

Насос повышающий давление с автоматическим включением JEMIX мокрый ротор WP-15/9-25 87560 служит для увеличения напора в системе водоснабжения. Модель характеризуется малыми габаритами, простотой монтажа, практически бесшумной работой. Работа насоса производится в автоматическом режиме. В корпусе установлен датчик потока, который включает и отключает насос при наличии или отсутствии потока воды.