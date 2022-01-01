Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus

Jet 10-20 Plus универсальный барабанно- и щеточно-шлифовальный станок компактного класса. Вал и щетки для браширования приобретают за отдельную плату, в стандартное оснащение входит барабан для намотки абразивной ленты. В зависимости от ее зернистости станок может выполнять самые разные работы, начиная с калибрования заготовок из дерева и заканчивая их финишным шлифованием. Подходящие полосы можно нарезать самостоятельно, фиксируются они в специальных зажимах без использования клея или «липучек». Запатентованная конструкция с пружиной упрощает плотную равномерную намотку и обеспечивает автоматическое натяжение, как в начале работы, так и по мере растяжения ленты. Вал расположен консольно, что позволяет обрабатывать детали, ширина которых превышает его длину. Маховик сверху корпуса отвечает за регулировку просвета до транспортерной ленты (настраивается в зависимости от толщины заготовок). Подача деталей производится с помощью транспортерной ленты, скорость ее движения плавно регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.



Преимущества