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Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
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Шлифовальные станки
    Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
    Арт. jet_427
    Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus

      Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_427

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet 10-20 Plus универсальный барабанно- и щеточно-шлифовальный станок компактного класса. Вал и щетки для браширования приобретают за отдельную плату, в стандартное оснащение входит барабан для намотки абразивной ленты. В зависимости от ее зернистости станок может выполнять самые разные работы, начиная с калибрования заготовок из дерева и заканчивая их финишным шлифованием. Подходящие полосы можно нарезать самостоятельно, фиксируются они в специальных зажимах без использования клея или «липучек». Запатентованная конструкция с пружиной упрощает плотную равномерную намотку и обеспечивает автоматическое натяжение, как в начале работы, так и по мере растяжения ленты. Вал расположен консольно, что позволяет обрабатывать детали, ширина которых превышает его длину. Маховик сверху корпуса отвечает за регулировку просвета до транспортерной ленты (настраивается в зависимости от толщины заготовок). Подача деталей производится с помощью транспортерной ленты, скорость ее движения плавно регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.

        Преимущества

        • Возможность установки щеточного вала (опция)
        • Консольное положение барабана/ щеточного вала
        • Плавная регулировка скорости подачи
        • Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
        • Алюминиевый шлифовальный барабан