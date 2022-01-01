Барабанный шлифовальный станок Jet 10-20 Plus
Арт. jet_427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
- Jet 10-20 Plus универсальный барабанно- и щеточно-шлифовальный станок компактного класса. Вал и щетки для браширования приобретают за отдельную плату, в стандартное оснащение входит барабан для намотки абразивной ленты. В зависимости от ее зернистости станок может выполнять самые разные работы, начиная с калибрования заготовок из дерева и заканчивая их финишным шлифованием. Подходящие полосы можно нарезать самостоятельно, фиксируются они в специальных зажимах без использования клея или «липучек». Запатентованная конструкция с пружиной упрощает плотную равномерную намотку и обеспечивает автоматическое натяжение, как в начале работы, так и по мере растяжения ленты. Вал расположен консольно, что позволяет обрабатывать детали, ширина которых превышает его длину. Маховик сверху корпуса отвечает за регулировку просвета до транспортерной ленты (настраивается в зависимости от толщины заготовок). Подача деталей производится с помощью транспортерной ленты, скорость ее движения плавно регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.
Преимущества
- Возможность установки щеточного вала (опция)
- Консольное положение барабана/ щеточного вала
- Плавная регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
- Алюминиевый шлифовальный барабан