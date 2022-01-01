Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC

Преимущества

Колебательное движение барабана

Консольное положение барабана

Плавная регулировка скорости подачи

Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком

Корпус из чугунного литья

Алюминиевый шлифовальный барабан

Jet 22-44 OSC осциллирующий барабанно-шлифовальный станок с автоматической подачей заготовки на транспортерной ленте. Основное назначение – шлифование и калибрование изделий из древесины. Модель поставляется в комплекте с тумбой-подставкой, оборудованной колесами и тормозом. Жёсткая конструкция с чугунными основанием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. Поскольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательно установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202). Отличительная особенность этого станка вспомогательное осциллирующие движение барабана: он не только вращается, но и совершает колебания вдоль своей оси. За счет этого повышается производительность, эффективность работы абразива (он изнашивается равномернее) и качество шлифования. Предусмотрены все необходимые настройки: высоты установки барабана (маховиком сверху) и скорости подачи (плавная при помощи электроники). Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обычно требуется только после замены. Основной расходный материал – абразивная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются в зажимах. Обязательным дополнением должна стать высокоэффективная вытяжная установка, благодаря которой не только улучшаются условия труда, но и значительно повышается ресурс абразива и качество шлифования. Широкий ассортимент абразивных материалов представлен в каталоге.