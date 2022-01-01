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Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
Найти аналог
Шлифовальные станки
    Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
    Арт. jet_429
    Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
    Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
    Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
    Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
      Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
      Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
      Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC
      Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC

      Барабанный шлифовальный станок с осцилляцией Jet 22-44 OSC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_429

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		2300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet 22-44 OSC осциллирующий барабанно-шлифовальный станок с автоматической подачей заготовки на транспортерной ленте. Основное назначение – шлифование и калибрование изделий из древесины. Модель поставляется в комплекте с тумбой-подставкой, оборудованной колесами и тормозом. Жёсткая конструкция с чугунными основанием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. Поскольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательно установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202). Отличительная особенность этого станка вспомогательное осциллирующие движение барабана: он не только вращается, но и совершает колебания вдоль своей оси. За счет этого повышается производительность, эффективность работы абразива (он изнашивается равномернее) и качество шлифования. Предусмотрены все необходимые настройки: высоты установки барабана (маховиком сверху) и скорости подачи (плавная при помощи электроники). Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обычно требуется только после замены. Основной расходный материал – абразивная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются в зажимах. Обязательным дополнением должна стать высокоэффективная вытяжная установка, благодаря которой не только улучшаются условия труда, но и значительно повышается ресурс абразива и качество шлифования. Широкий ассортимент абразивных материалов представлен в каталоге.

        Преимущества

        • Колебательное движение барабана
        • Консольное положение барабана
        • Плавная регулировка скорости подачи
        • Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
        • Корпус из чугунного литья
        • Алюминиевый шлифовальный барабан