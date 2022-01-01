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JET 54A Фуговальный станок
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET 54A Фуговальный станок
    Арт. jet_373
    JET 54A Фуговальный станок
    JET 54A Фуговальный станок
    JET 54A Фуговальный станок
      JET 54A Фуговальный станок
      JET 54A Фуговальный станок
      JET 54A Фуговальный станок

      JET 54A Фуговальный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_373

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1677x610x953
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фуговальный станок Jet 54A занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.

        Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Единственный элемент конструкции - требующий регулярного обслуживания трехножевой строгальный вал. Лезвия, установленные в нем, можно многократно перетачивать (минимальная допустимая ширина 15 мм при начальной 19 мм).

        Особенности:

        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.