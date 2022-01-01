JET 54A Фуговальный станок
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1677x610x953
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Толщина ножа, мм
|3
Фуговальный станок Jet 54A занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.
Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Единственный элемент конструкции - требующий регулярного обслуживания трехножевой строгальный вал. Лезвия, установленные в нем, можно многократно перетачивать (минимальная допустимая ширина 15 мм при начальной 19 мм).
Особенности:
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из чугунного литья.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.