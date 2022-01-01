JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

Фуговальный станок Jet 54A HH занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.

Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Даже такая привычная сервисная операция как замена и регулировка ножей уходит из каждодневной практики: штатно установленный вал helical оснащен твердосплавными режущими вставками. Всего их 28, располагаются они в несколько рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход в заготовку.

Особенности:

Строгальный вал helical;

Регулировка глубины строгания;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из чугунного литья.