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JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_374
    JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      JET 54A HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_374

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1677x610x953
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фуговальный станок Jet 54A HH занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.

        Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Даже такая привычная сервисная операция как замена и регулировка ножей уходит из каждодневной практики: штатно установленный вал helical оснащен твердосплавными режущими вставками. Всего их 28, располагаются они в несколько рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход в заготовку. 

        Особенности:

        • Строгальный вал helical;
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.