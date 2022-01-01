JET CDC-2200 Вытяжная установка циклон
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1200x700x1800
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
Jet СDC-2200 – вытяжная установка с циклонным принципом действия для профессионального использования в сочетании с деревообрабатывающими станками. Главные особенности этой модели: низкий уровень шума, высокая степень очистки воздуха перед его поступлением в выходной 2-микронный фильтр, большая и стабильная по времени производительность всасывания. Сборка мусора производится в раздельные ёмкости. Основная масса отходов скапливается в металлическом бункере (для удобства в него предварительно вкладывают полиэтиленовый мешок), контроль его заполнения производят регулярно в процессе работы. Вторая ёмкость установлена под выходным фильтрующим картриджем, в ней скапливается «древесная мука» (сверхтонкая фракция взвеси), её утилизация обычно требуется лишь раз в несколько смен или реже. Сам фильтр стряхивают или продувают сжатым воздухом, замена не требуется в течение длительного срока эксплуатации.
Особенности:
- Технология «Циклон»;
- Пульт дистанционного управления;
- Фильтрующий элемент из гофрокартона;
- Сборка мусора в металлический контейнер;
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Подставка на роликах для транспортировки.