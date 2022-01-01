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JET CDC-2200 Вытяжная установка циклон
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Стружкоотсосы
    JET CDC-2200 Вытяжная установка циклон
    Арт. jet_461
    JET CDC-2200 Вытяжная установка циклон

      JET CDC-2200 Вытяжная установка циклон

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_461

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1200x700x1800
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet СDC-2200 – вытяжная установка с циклонным принципом действия для профессионального использования в сочетании с деревообрабатывающими станками. Главные особенности этой модели: низкий уровень шума, высокая степень очистки воздуха перед его поступлением в выходной 2-микронный фильтр, большая и стабильная по времени производительность всасывания. Сборка мусора производится в раздельные ёмкости. Основная масса отходов скапливается в металлическом бункере (для удобства в него предварительно вкладывают полиэтиленовый мешок), контроль его заполнения производят регулярно в процессе работы. Вторая ёмкость установлена под выходным фильтрующим картриджем, в ней скапливается «древесная мука» (сверхтонкая фракция взвеси), её утилизация обычно требуется лишь раз в несколько смен или реже. Сам фильтр стряхивают или продувают сжатым воздухом, замена не требуется в течение длительного срока эксплуатации.

        Особенности:

        • Технология «Циклон»;
        • Пульт дистанционного управления; 
        • Фильтрующий элемент из гофрокартона; 
        • Сборка мусора в металлический контейнер;
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Подставка на роликах для транспортировки.