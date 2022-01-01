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JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
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Стружкоотсосы
    JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
    Арт. jet_452
    JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
    JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
      JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
      JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В

      JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_452

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		940x710x1750
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Мощная производительная вытяжная установка Jet DC-1100CK для профессиональной эксплуатации с деревообрабатывающим оборудованием всех типов. Модель комплектуется высокоэффективным фильтрующим картриджем, способным удерживать частицы диаметром от 2 мкм, что является на сегодня самым передовым стандартом. 

        Другая важная особенность – высокая фактическая емкость пылесборника, которая достигается благодаря применению новой технологии Vortex Cone. Ее суть в организации воздушного потока внутри сепаратора таким образом, чтобы выпавшие в осадок частицы не подхватывались вновь, что способствует более плотной укладке мусора и уменьшению отложений в выходном фильтре (его очистка производится стряхиванием при повороте специальной ручки). Эти особенности позволяют использовать DC-1100CK на одном уровне с более мощными моделями классической конструкции, не имеющих конуса для разделения объемов накопления и сепарации.

        Корпус «улитки» и крыльчатка изготовлены из толстой листовой стали, что обеспечивает запас надежности и долговечности, достаточный для самой интенсивной профессиональной эксплуатации.

        Особенности:

        • Технология Vortex Cone;
        • Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм;
        • Матерчатый фильтрующий элемент (опция);
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Система очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;
        • Усиленная крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки.

        Комплектация:

        • Фильтрующий картридж из гофрированного картона;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора (5 шт);
        • Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой.