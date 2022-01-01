JET DC-1200 Вытяжная установка 230 В
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1000x750x2000
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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Сбор стружки из
|дерева
Сравнительно лёгкая и мобильная (в пределах мастерской) вытяжная установка Jet DC-1200 с увеличенным объемом пылесборника; оптимальна для использования совместно со станками, производящими много крупного мусора (строгальные, фрезерные, циркулярные и пр.). Сбор отходов производится в пластиковый мешок, закрепленный легкосъёмным хомутом с замком на защёлке, фильтрация отходящего воздуха – мешком из плотной ткани с размером пор 30 мкм.
Одно из достоинств этой модели – раздвоенный патрубок для одновременного подключения нескольких рукавов (они могут идти к нескольким точкам одного станка или к нескольким станкам в зависимости от необходимости). «Улитка» и крыльчатка выполнены из прочной стали, которая не повреждается сучками и щепой, попадающимися в мусоре. Выгодное соотношение стоимости и характеристик позволяет рекомендовать Jet DC-1200 и для профессионального, и для любительского применения.
Комплектация:
- Матерчатый фильтр;
- Шланг 100 мм длиной 2 м;
- Пластиковый мешок для сбора мусора;
- Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой.