JET DC-1200 Вытяжная установка 230 В

Сравнительно лёгкая и мобильная (в пределах мастерской) вытяжная установка Jet DC-1200 с увеличенным объемом пылесборника; оптимальна для использования совместно со станками, производящими много крупного мусора (строгальные, фрезерные, циркулярные и пр.). Сбор отходов производится в пластиковый мешок, закрепленный легкосъёмным хомутом с замком на защёлке, фильтрация отходящего воздуха – мешком из плотной ткани с размером пор 30 мкм.

Одно из достоинств этой модели – раздвоенный патрубок для одновременного подключения нескольких рукавов (они могут идти к нескольким точкам одного станка или к нескольким станкам в зависимости от необходимости). «Улитка» и крыльчатка выполнены из прочной стали, которая не повреждается сучками и щепой, попадающимися в мусоре. Выгодное соотношение стоимости и характеристик позволяет рекомендовать Jet DC-1200 и для профессионального, и для любительского применения.

Комплектация: