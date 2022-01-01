JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1550x760x2440
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
Jet DC-1900A — высокопроизводительная вытяжная установка со сдвоенными фильтрами и накопителями, поставляется с трёхфазным двигателем большой мощности. Разветвитель аспирационного патрубка позволяет подключать при помощи 100-миллиметровых рукавов до трёх точек пылесбора или, если требуется, один единственный рукав диаметром 150 или 200 мм. «Улитка» и крыльчатка выполнены из стали и не боятся повреждений сучками или щепой, которые попадаются в отходах деревообработки.
Для повышения эффективности использована технология Vortex Cone. Стальной конус специальной формы отделяет объём сепаратора и фильтра от накопителя. Это повышает плотность укладки мусора в мешке, поскольку его частицы, однажды осев, не поднимаются вновь потоками воздуха. Одновременно уменьшается количество крупного сора, попадающего на поверхности фильтра. Все это позволяет реже обращаться к очистке фильтра и накопителя, повышая фактическую эффективность установки при её неизменных размерах.
Особенности:
- Технология Vortex Cone;
- Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция);
- Матерчатый фильтрующий элемент;
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Крыльчатка из стали;
- Подставка на роликах для транспортировки;
- Два матерчатых фильтра 30 мкм и хомуты с защелками для крепления;
- Пластиковый мешок для сбора мусора (10 шт) и два хомута с защелками для крепления;
- Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками.