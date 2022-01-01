JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE

Jet DC-1900A — высокопроизводительная вытяжная установка со сдвоенными фильтрами и накопителями, поставляется с трёхфазным двигателем большой мощности. Разветвитель аспирационного патрубка позволяет подключать при помощи 100-миллиметровых рукавов до трёх точек пылесбора или, если требуется, один единственный рукав диаметром 150 или 200 мм. «Улитка» и крыльчатка выполнены из стали и не боятся повреждений сучками или щепой, которые попадаются в отходах деревообработки.

Для повышения эффективности использована технология Vortex Cone. Стальной конус специальной формы отделяет объём сепаратора и фильтра от накопителя. Это повышает плотность укладки мусора в мешке, поскольку его частицы, однажды осев, не поднимаются вновь потоками воздуха. Одновременно уменьшается количество крупного сора, попадающего на поверхности фильтра. Все это позволяет реже обращаться к очистке фильтра и накопителя, повышая фактическую эффективность установки при её неизменных размерах.

Особенности:

Технология Vortex Cone;

Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция);

Матерчатый фильтрующий элемент;

Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;

Крыльчатка из стали;

Подставка на роликах для транспортировки;