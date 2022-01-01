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JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE
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Стружкоотсосы
    JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE
    Арт. jet_457
    JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE

      JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_457

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1550x760x2440
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet DC-1900A — высокопроизводительная вытяжная установка со сдвоенными фильтрами и накопителями, поставляется с трёхфазным двигателем большой мощности. Разветвитель аспирационного патрубка позволяет подключать при помощи 100-миллиметровых рукавов до трёх точек пылесбора или, если требуется, один единственный рукав диаметром 150 или 200 мм. «Улитка» и крыльчатка выполнены из стали и не боятся повреждений сучками или щепой, которые попадаются в отходах деревообработки.

        Для повышения эффективности использована технология Vortex Cone. Стальной конус специальной формы отделяет объём сепаратора и фильтра от накопителя. Это повышает плотность укладки мусора в мешке, поскольку его частицы, однажды осев, не поднимаются вновь потоками воздуха. Одновременно уменьшается количество крупного сора, попадающего на поверхности фильтра. Все это позволяет реже обращаться к очистке фильтра и накопителя, повышая фактическую эффективность установки при её неизменных размерах.

        Особенности:

        • Технология Vortex Cone;
        • Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция);
        • Матерчатый фильтрующий элемент;
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки;
        Комплектация:
        • Два матерчатых фильтра 30 мкм и хомуты с защелками для крепления;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора (10 шт) и два хомута с защелками для крепления;
        • Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками.