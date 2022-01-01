JET DC-2300 Вытяжная установка 230 В

Jet DC-2300 — высоко производительная вытяжная установка с двумя ёмкостями для мусора, способная обслуживать до трех деревообрабатывающих станков одновременно (оптимально — рейсмусовые, фуговальные, фрезерные и прочие, производящие крупную фракцию отходов в большом количестве). Укомплектована мощным надежным двигателем, подходящим для продолжительного режима эксплуатации, «улиткой» и крыльчаткой из стали, которые не повреждаются при прохождении сучков и щепок. Для подключения рукавов предусмотрено три патрубка диаметром 100 мм; если разветвитель снять, то можно подключить один рукав большого (150 мм) диаметра.

Данная модель оптимальна для профессиональной эксплуатации в мастерских, где нет дефицита свободного пространства, и где предъявляются умеренные требования к степени фильтрации отходящего воздуха.

Особенности:

Матерчатый фильтрующий элемент;

Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;

Крыльчатка из стали;

Подставка на роликах для транспортировки.