JET DC-2300 Вытяжная установка 230 В
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1450x705x2200
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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Сбор стружки из
|дерева
Jet DC-2300 — высоко производительная вытяжная установка с двумя ёмкостями для мусора, способная обслуживать до трех деревообрабатывающих станков одновременно (оптимально — рейсмусовые, фуговальные, фрезерные и прочие, производящие крупную фракцию отходов в большом количестве). Укомплектована мощным надежным двигателем, подходящим для продолжительного режима эксплуатации, «улиткой» и крыльчаткой из стали, которые не повреждаются при прохождении сучков и щепок. Для подключения рукавов предусмотрено три патрубка диаметром 100 мм; если разветвитель снять, то можно подключить один рукав большого (150 мм) диаметра.
Данная модель оптимальна для профессиональной эксплуатации в мастерских, где нет дефицита свободного пространства, и где предъявляются умеренные требования к степени фильтрации отходящего воздуха.
Особенности:
- Матерчатый фильтрующий элемент;
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Крыльчатка из стали;
- Подставка на роликах для транспортировки.
- Два матерчатых фильтра;
- Шланг 100 мм длиной 2 м;
- Пластиковый мешок для сбора мусора (4 шт.);
- Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками.