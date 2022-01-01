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JET DC-2300 Вытяжная установка 400 В
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Стружкоотсосы
    JET DC-2300 Вытяжная установка 400 В
    Арт. jet_460
    JET DC-2300 Вытяжная установка 400 В

      JET DC-2300 Вытяжная установка 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_460

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1450x705x2200
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet DC-2300 — высоко производительная вытяжная установка с двумя ёмкостями для мусора, способная обслуживать до трех деревообрабатывающих станков одновременно (оптимально — рейсмусовые, фуговальные, фрезерные и прочие, производящие крупную фракцию отходов в большом количестве). Укомплектована мощным надежным двигателем, подходящим для продолжительного режима эксплуатации, «улиткой» и крыльчаткой из стали, которые не повреждаются при прохождении сучков и щепок. Для подключения рукавов предусмотрено три патрубка диаметром 100 мм; если разветвитель снять, то можно подключить один рукав большого (150 мм) диаметра. Данная модель оптимальна для профессиональной эксплуатации в мастерских, где нет дефицита свободного пространства, и где предъявляются умеренные требования к степени фильтрации отходящего воздуха.

        Особенности:

        • Матерчатый фильтрующий элемент;
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки.
        Комплектация:
        • Два матерчатых фильтра;
        • Шланг 100 мм длиной 2 м;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора (4 шт.);
        • Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками.