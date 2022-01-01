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JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
    Арт. jet_16722
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
    JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок

      JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16722

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		155
      Габариты, мм
      		1200x600x1180
      Длина ленты, мм
      		2000
      Размер основания, мм
      		508х710
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточный шлифовальный станок JET DSAN4-3 предназначен для снятия заусенцев поверхностей детали, зашлифовке сварочных швов, снятии слоя ржавчины, а также качественной обработки поверхностей готовых деталей.

        Особенности:

        • Две скорости вращения ленты;
        • Два направления вращения ленты;
        • Тиски и валы для изготовления седловин; 
        • Три зоны шлифования;
        • Настройка угла.
        Комплектация:
        • Шлифовальная лента 100 х 2000 мм 80G;
        • Втулка диаметром 30 мм.