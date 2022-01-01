JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок

Ленточный шлифовальный станок JET DSAN4-3 предназначен для снятия заусенцев поверхностей детали, зашлифовке сварочных швов, снятии слоя ржавчины, а также качественной обработки поверхностей готовых деталей.

Особенности:

Две скорости вращения ленты;

Два направления вращения ленты;

Тиски и валы для изготовления седловин;

Три зоны шлифования;

Настройка угла.