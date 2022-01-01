JET DSAN4-3 Ленточный шлифовальный станок
Арт. jet_16722
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|155
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Габариты, мм
|1200x600x1180
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Длина ленты, мм
|2000
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Размер основания, мм
|508х710
Ленточный шлифовальный станок JET DSAN4-3 предназначен для снятия заусенцев поверхностей детали, зашлифовке сварочных швов, снятии слоя ржавчины, а также качественной обработки поверхностей готовых деталей.
Особенности:
- Две скорости вращения ленты;
- Два направления вращения ленты;
- Тиски и валы для изготовления седловин;
- Три зоны шлифования;
- Настройка угла.
- Шлифовальная лента 100 х 2000 мм 80G;
- Втулка диаметром 30 мм.