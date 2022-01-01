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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25
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Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25
    Арт. jet_16515
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_16515

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой JET GHD-25 оснащается коробкой передач для быстрого выбора подходящей скорости вращения. Мощности станка достаточно для нарезания резьбы размером до М18. Конструкция имеет значительную жесткость и устойчивость. Удобная рукоятка упрощает работу со сверлильной головкой. Прозрачный защитный экран обеспечивает безопасность оператора. Охлаждающая жидкость подается непосредственно в зону реза.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Высокий уровень безопасности
        • Длительный срок службы
        • Удобное управление