Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25
Арт. jet_16515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой JET GHD-25 оснащается коробкой передач для быстрого выбора подходящей скорости вращения. Мощности станка достаточно для нарезания резьбы размером до М18. Конструкция имеет значительную жесткость и устойчивость. Удобная рукоятка упрощает работу со сверлильной головкой. Прозрачный защитный экран обеспечивает безопасность оператора. Охлаждающая жидкость подается непосредственно в зону реза.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Высокий уровень безопасности
- Длительный срок службы
- Удобное управление