Редукторный сверлильный станок Jet GHD-25

Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой JET GHD-25 оснащается коробкой передач для быстрого выбора подходящей скорости вращения. Мощности станка достаточно для нарезания резьбы размером до М18. Конструкция имеет значительную жесткость и устойчивость. Удобная рукоятка упрощает работу со сверлильной головкой. Прозрачный защитный экран обеспечивает безопасность оператора. Охлаждающая жидкость подается непосредственно в зону реза.



Преимущества