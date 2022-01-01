Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27 – будет идеальным решением для малых помещений, таких как домашние мастерские и небольшие производства. Предназначается для аккуратного и точного засверливания в деревянных и металлических заготовках. Меняя оснастку на станке, можно зенкеровать, сверлить, развертывать и пр. Перемещая по вертикали и поворачивая стол, можно обрабатывать деталь под нужным углом. Станок предназначен для настольной установки. Работает от 380В.



Преимущества