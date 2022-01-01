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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF
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Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF
    Арт. jet_266
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_266

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2800
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF – будет идеальным решением для малых помещений, таких как домашние мастерские и небольшие производства. Предназначается для аккуратного и точного засверливания в деревянных и металлических заготовках. Меняя оснастку на станке, можно зенкеровать, сверлить, развертывать и пр. Перемещая по вертикали и поворачивая стол, можно обрабатывать деталь под нужным углом. Станок предназначен для настольной установки. Отличается автоматической подачей пиноли шпинделя. Работает от 380В.

        Преимущества

        • Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции и специальных шестерен
        • Пиноль шпинделя подается в автоматическом режиме
        • Шпиндель может вращаться в обе стороны
        • Специальный рычаг для быстрого извлечения инструмента