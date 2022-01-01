Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF – будет идеальным решением для малых помещений, таких как домашние мастерские и небольшие производства. Предназначается для аккуратного и точного засверливания в деревянных и металлических заготовках. Меняя оснастку на станке, можно зенкеровать, сверлить, развертывать и пр. Перемещая по вертикали и поворачивая стол, можно обрабатывать деталь под нужным углом. Станок предназначен для настольной установки. Отличается автоматической подачей пиноли шпинделя. Работает от 380В.

Преимущества

Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции и специальных шестерен

Пиноль шпинделя подается в автоматическом режиме

Шпиндель может вращаться в обе стороны

Специальный рычаг для быстрого извлечения инструмента