Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF
Арт. jet_266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2800
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок Jet GHD-27PF – будет идеальным решением для малых помещений, таких как домашние мастерские и небольшие производства. Предназначается для аккуратного и точного засверливания в деревянных и металлических заготовках. Меняя оснастку на станке, можно зенкеровать, сверлить, развертывать и пр. Перемещая по вертикали и поворачивая стол, можно обрабатывать деталь под нужным углом. Станок предназначен для настольной установки. Отличается автоматической подачей пиноли шпинделя. Работает от 380В.
Преимущества
- Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции и специальных шестерен
- Пиноль шпинделя подается в автоматическом режиме
- Шпиндель может вращаться в обе стороны
- Специальный рычаг для быстрого извлечения инструмента