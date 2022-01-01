Редукторный сверлильный станок JET GHD-30PFB 50000960T применяется для обработки заготовок из металла, различных сплавов, пластика и древесины. Рабочий стол имеет специальные пазы, которые дают возможность устанавливать разное зажимное оборудование. Работа станка осуществляется от трехфазной сети напряжением 380 В. Система охлаждения с подводкой воды в рабочую зону позволяет непрерывно использовать агрегат долгое время, не опасаясь перегрева и поломки рабочих деталей.



Преимущества