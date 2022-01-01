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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB
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Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB
    Арт. jet_267
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_267

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок JET GHD-30PFB 50000960T применяется для обработки заготовок из металла, различных сплавов, пластика и древесины. Рабочий стол имеет специальные пазы, которые дают возможность устанавливать разное зажимное оборудование. Работа станка осуществляется от трехфазной сети напряжением 380 В. Система охлаждения с подводкой воды в рабочую зону позволяет непрерывно использовать агрегат долгое время, не опасаясь перегрева и поломки рабочих деталей.

        Преимущества

        • Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
        • Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола
        • Встроенная система подвода СОЖ
        • Мощный электродвигатель
        • Максимальный диаметр сверления 30 мм
        • Возможность регулировки скорости вращения шпинделя
        • Установка необходимой глубины сверления
        • Легкий доступ для обслуживания