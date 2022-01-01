Редукторный сверлильный станок Jet GHD-30PFB
Арт. jet_267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок JET GHD-30PFB 50000960T применяется для обработки заготовок из металла, различных сплавов, пластика и древесины. Рабочий стол имеет специальные пазы, которые дают возможность устанавливать разное зажимное оборудование. Работа станка осуществляется от трехфазной сети напряжением 380 В. Система охлаждения с подводкой воды в рабочую зону позволяет непрерывно использовать агрегат долгое время, не опасаясь перегрева и поломки рабочих деталей.
Преимущества
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
- Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола
- Встроенная система подвода СОЖ
- Мощный электродвигатель
- Максимальный диаметр сверления 30 мм
- Возможность регулировки скорости вращения шпинделя
- Установка необходимой глубины сверления
- Легкий доступ для обслуживания
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя