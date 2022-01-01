Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
Арт. jet_268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1200
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA 50000965T - настольный агрегат, который предназначен для интенсивного использования в промышленности, серийных производствах. Наличие интегрированной системы охлаждения инструмента и заготовки дает возможность непрерывно работать длительное время, не опасаясь перегрева и потери качества. Элементы управления станком расположены в одном месте, что обеспечивает удобство в работе. Входящая в комплектацию подставка имеет небольшую тумбу с замком, что обеспечивает надежную защиту хранимых предметов от постороннего доступа.
Преимущества
- Высокое качество производимых работ
- Удобен в работе
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
- Встроенная система подвода СОЖ
- Мощный электродвигатель
- Максимальный диаметр сверления 35 мм
- Возможность регулировки скорости вращения шпинделя
- Установка необходимой глубины сверления
- Легкий доступ для обслуживания