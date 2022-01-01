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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
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Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
    Арт. jet_268
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-35PFA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_268

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1200
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA 50000965T - настольный агрегат, который предназначен для интенсивного использования в промышленности, серийных производствах. Наличие интегрированной системы охлаждения инструмента и заготовки дает возможность непрерывно работать длительное время, не опасаясь перегрева и потери качества. Элементы управления станком расположены в одном месте, что обеспечивает удобство в работе. Входящая в комплектацию подставка имеет небольшую тумбу с замком, что обеспечивает надежную защиту хранимых предметов от постороннего доступа.

        Преимущества

        • Высокое качество производимых работ
        • Удобен в работе
        • Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
        • Встроенная система подвода СОЖ
        • Мощный электродвигатель
        • Максимальный диаметр сверления 35 мм
        • Возможность регулировки скорости вращения шпинделя
        • Установка необходимой глубины сверления
        • Легкий доступ для обслуживания