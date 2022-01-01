Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA 50000965T - настольный агрегат, который предназначен для интенсивного использования в промышленности, серийных производствах. Наличие интегрированной системы охлаждения инструмента и заготовки дает возможность непрерывно работать длительное время, не опасаясь перегрева и потери качества. Элементы управления станком расположены в одном месте, что обеспечивает удобство в работе. Входящая в комплектацию подставка имеет небольшую тумбу с замком, что обеспечивает надежную защиту хранимых предметов от постороннего доступа.



Преимущества