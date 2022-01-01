JET HBS-1018W Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок HBS-1018W представляет собой традиционную модель промышленного оборудования, применяемого для серийного производства. Модель имеет конструкцию американского типа. Тяжелая литая консоль и большие механические тиски позволяют выполнять пиление металлических заготовок большого диаметра. Пиление под прямым углом допускает максимальный диаметр заготовки в 250 мм. Под углом в 45 градусов станок способен осуществлять распил заготовок диаметром 190 мм. Особенность конструкции станка HBS-1018W заключается в возможностях осуществлять распил прямоугольных заготовок. Допускаемое сечение обрабатываемой заготовки составляет 250х415 мм.

Особенности:

модель американского типа;

обработка прямоугольных заготовок большого сечения;

регулируемые передняя и задние направляющие;

ременная передача;

4-х скоростной режим движения ленточного полотна;

наличие системы гидроразгрузки;

система подачи СОЖ. Комплектация: