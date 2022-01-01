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JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
    Арт. jet_196
    JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
    JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
    JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
    JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
    JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
      JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
      JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
      JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
      JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
      JET HBS-1018W Ленточнопильный станок

      JET HBS-1018W Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_196

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		355
      Габариты, мм
      		1780x790x1120
      Высота стола, мм
      		635
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок HBS-1018W представляет собой традиционную модель промышленного оборудования, применяемого для серийного производства. Модель имеет конструкцию американского типа. Тяжелая литая консоль и большие механические тиски позволяют выполнять пиление металлических заготовок большого диаметра. Пиление под прямым углом допускает максимальный диаметр заготовки в 250 мм. Под углом в 45 градусов станок способен осуществлять распил заготовок диаметром 190 мм. Особенность конструкции станка HBS-1018W заключается в возможностях осуществлять распил прямоугольных заготовок. Допускаемое сечение обрабатываемой заготовки составляет 250х415 мм.

        Особенности:

        • модель американского типа;
        • обработка прямоугольных заготовок большого сечения;
        • регулируемые передняя и задние направляющие;
        • ременная передача;
        • 4-х скоростной режим движения ленточного полотна;
        • наличие системы гидроразгрузки;
        • система подачи СОЖ.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3300 мм, 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ;
        • Быстропереставляемая губка тисков;
        • Концевые выключатели крышек;