JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
Арт. jet_196
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|355
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Габариты, мм
|1780x790x1120
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Высота стола, мм
|635
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x3300
Ленточнопильный станок HBS-1018W представляет собой традиционную модель промышленного оборудования, применяемого для серийного производства. Модель имеет конструкцию американского типа. Тяжелая литая консоль и большие механические тиски позволяют выполнять пиление металлических заготовок большого диаметра. Пиление под прямым углом допускает максимальный диаметр заготовки в 250 мм. Под углом в 45 градусов станок способен осуществлять распил заготовок диаметром 190 мм. Особенность конструкции станка HBS-1018W заключается в возможностях осуществлять распил прямоугольных заготовок. Допускаемое сечение обрабатываемой заготовки составляет 250х415 мм.
Особенности:
- модель американского типа;
- обработка прямоугольных заготовок большого сечения;
- регулируемые передняя и задние направляющие;
- ременная передача;
- 4-х скоростной режим движения ленточного полотна;
- наличие системы гидроразгрузки;
- система подачи СОЖ.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3300 мм, 4/6 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ;
- Быстропереставляемая губка тисков;
- Концевые выключатели крышек;