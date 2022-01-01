JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок

Модель HBS-1220AF представляет собой ленточнопильный станок-автомат, предназначенный для серийного производства в промышленном масштабе. Конструкция станка позволяет выполнять большие объемы работы полного технологического цикла с минимальным участием оператора в работе оборудования. Станок используется для серийного реза заготовок под прямым углом.

Максимально допустимый диаметр круглых заготовок составляет 300 мм, максимально допустимое сечение прямоугольных заготовок - 300 х 355 мм. Работа всех основных узлов и агрегатов станка обеспечивается наличием системы гидравлики. Консоль автоматически перемещается в вертикальном положении по двум колонам. Наличие гидроцилиндра позволяет регулировать с пульта скорость подачи консоли и прижимное усилие на обрабатываемую заготовку. Система управления позволяет добиться качества обработки при серийном производстве.

Особенности: