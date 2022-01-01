JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|740
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Габариты, мм
|2100x1100x1400
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Высота стола, мм
|680
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Размер пильной ленты, мм
|34x1.1x3950
Модель HBS-1220AF представляет собой ленточнопильный станок-автомат, предназначенный для серийного производства в промышленном масштабе. Конструкция станка позволяет выполнять большие объемы работы полного технологического цикла с минимальным участием оператора в работе оборудования. Станок используется для серийного реза заготовок под прямым углом.
Максимально допустимый диаметр круглых заготовок составляет 300 мм, максимально допустимое сечение прямоугольных заготовок - 300 х 355 мм. Работа всех основных узлов и агрегатов станка обеспечивается наличием системы гидравлики. Консоль автоматически перемещается в вертикальном положении по двум колонам. Наличие гидроцилиндра позволяет регулировать с пульта скорость подачи консоли и прижимное усилие на обрабатываемую заготовку. Система управления позволяет добиться качества обработки при серийном производстве.
Особенности:
- станок-автомат;
- конструкция колонного типа;
- ременная передача, обеспечивающая работу в 4-х режимах скорости движения полотна;
- рабочее полотно шириной 34 мм;
- система гидравлики;
- гидравлические тиски;
- автомат подачи заготовки в зону резания;
- система контроля длины отрезаемой заготовки;
- система подачи СОЖ.