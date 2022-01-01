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JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
    Арт. jet_203
    JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
    JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
    JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
    JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
      JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
      JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
      JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок
      JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок

      JET HBS-1220AF Колонный ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_203

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		740
      Габариты, мм
      		2100x1100x1400
      Высота стола, мм
      		680
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1x3950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель HBS-1220AF представляет собой ленточнопильный станок-автомат, предназначенный для серийного производства в промышленном масштабе. Конструкция станка позволяет выполнять большие объемы работы полного технологического цикла с минимальным участием оператора в работе оборудования. Станок используется для серийного реза заготовок под прямым углом.

        Максимально допустимый диаметр круглых заготовок составляет 300 мм, максимально допустимое сечение прямоугольных заготовок  - 300 х 355 мм. Работа всех основных узлов и агрегатов станка обеспечивается наличием системы гидравлики. Консоль автоматически перемещается в вертикальном положении по двум колонам. Наличие гидроцилиндра позволяет регулировать с пульта скорость подачи консоли и прижимное усилие на обрабатываемую заготовку. Система управления позволяет добиться качества обработки при серийном производстве.

        Особенности:

        • станок-автомат;
        • конструкция колонного типа;
        • ременная передача, обеспечивающая работу в 4-х режимах скорости движения полотна;
        • рабочее полотно шириной 34 мм;
        • система гидравлики;
        • гидравлические тиски;
        • автомат подачи заготовки в зону резания;
        • система контроля длины отрезаемой заготовки;
        • система подачи СОЖ.