JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
Арт. jet_14882
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1680
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Габариты, мм
|2400x2120x1840
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Высота стола, мм
|755
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Размер пильной ленты, мм
|34x1.1x4420
Автоматический ленточнопильный станок по металлу.
Особенности:
- Точность реза +/- 0,35 мм при резке 460 мм;
- Автоматический станок;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Система контроля давления в зависимости от материала и профиля;
- Индикатор скорости вращения;
- Плавная регулировка скорости опускания рамы;
- Гидравлические тиски;
- Подающие тиски;
- Шнек для удаления стружки;
- Гидравлическая система натяжки полотна;
- Линейные направляющие на движение пильной рамы;
- Отдельный двигатель на кордщётку;
- Чугунные шкивы.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 34 х 1,1 х 4420 мм;
- Гидростанция;
- Система подачи СОЖ;
- Лампа местного освещения.