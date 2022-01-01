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JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
    Арт. jet_14882
    JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
    JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
    JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
      JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
      JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок
      JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок

      JET HBS-1516AF Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14882

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		1680
      Габариты, мм
      		2400x2120x1840
      Высота стола, мм
      		755
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1x4420
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Автоматический ленточнопильный станок по металлу.

        Особенности:

        • Точность реза +/- 0,35 мм при резке 460 мм;
        • Автоматический станок;
        • Система подачи СОЖ в зону резания;
        • Система контроля давления в зависимости от материала и профиля;
        • Индикатор скорости вращения;
        • Плавная регулировка скорости опускания рамы;
        • Гидравлические тиски;
        • Подающие тиски;
        • Шнек для удаления стружки;
        • Гидравлическая система натяжки полотна;
        • Линейные направляющие на движение пильной рамы;
        • Отдельный двигатель на кордщётку;
        • Чугунные шкивы.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 34 х 1,1 х 4420 мм;
        • Гидростанция;
        • Система подачи СОЖ;
        • Лампа местного освещения.