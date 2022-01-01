JET HBS-1820AF Ленточнопильный станок
Арт. jet_14883
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|3090
|
Габариты, мм
|2735x2260x2185
|
Высота стола, мм
|880
|
Размер пильной ленты, мм
|41x1.3x5450
- Ленточнопильный станок JET HBS-1820AF Особенности:
- Точность реза +/- 0,35 мм при резке 460 мм;
- Автоматический станок;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Система контроля давления в зависимости от материала и профиля;
- Индикатор скорости вращения;
- Плавная регулировка скорости опускания рамы;
- Гидравлические тиски;
- Гидравлические подающие тиски;
- Шнек для удаления стружки;
- Гидравлическая система натяжки полотна;
- Линейные направляющие на движение пильной рамы;
- Отдельный двигатель на кордщётку;
- Чугунные шкивы.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 41 х 1,3 х 5450 мм;
- Гидростанция;
- Система подачи СОЖ;
- Лампа местного освещения.