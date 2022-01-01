JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1660
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Габариты, мм
|2725x1110x2160
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Высота стола, мм
|740
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Размер пильной ленты, мм
|41x1.3x5840
Полуавтоматический ленточнопильный станок HBS-2028DAS производства компании JET. Он предназначен для распила крупных деталей из стали, цветных металлов и различных сплавов. Станок найдет применение на предприятиях, нуждающихся в пилении крупноразмерных заготовок и выпускающих продукцию в промышленных объемах. Безусловное преимущество этого станка – возможность увеличения скорости работы за счет резки сразу нескольких заготовок. Для этого HBS-2028DAS оборудован гидравлическим прижимом, максимальные габариты пакета - 200-400 x 75-275 мм.
HBS-2028DAS оборудован гидравлической системой натяжки полотна, датчиком его обрыва и корд-щекоткой для очистки полотна от продуктов обработки. Для надежной фиксации заготовки применяются гидравлические тиски, зона резки оборудована системой подачи СОЖ и локальной подсветкой.
Особенности:
- Гидравлические тиски;
- Прижим для пакетной резки;
- Система подачи СОЖ;
- Система поддавливания полотна при пилении;
- Цифровой дисплей отображения скорости вращения полотна;
- Плавная регулировка скорости вращения полотна;
- Полотна 41 мм;
- Привод корд щётки от шкива;
- Настройка высоты подъёма рамы;
- Гидравлическое натяжение полотна;
- Удобный бак для сбора стружки.