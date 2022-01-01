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JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки
    Арт. jet_13633
    JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки
    JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки
      JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки
      JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки

      JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13633

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		1660
      Габариты, мм
      		2725x1110x2160
      Высота стола, мм
      		740
      Размер пильной ленты, мм
      		41x1.3x5840
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Полуавтоматический ленточнопильный станок HBS-2028DAS производства компании JET. Он предназначен для распила крупных деталей из стали, цветных металлов и различных сплавов. Станок найдет применение на предприятиях, нуждающихся в пилении крупноразмерных заготовок и выпускающих продукцию в промышленных объемах. Безусловное преимущество этого станка – возможность увеличения скорости работы за счет резки сразу нескольких заготовок. Для этого HBS-2028DAS оборудован гидравлическим прижимом, максимальные габариты пакета - 200-400 x 75-275 мм.

        HBS-2028DAS оборудован гидравлической системой натяжки полотна, датчиком его обрыва и корд-щекоткой для очистки полотна от продуктов обработки. Для надежной фиксации заготовки применяются гидравлические тиски, зона резки оборудована системой подачи СОЖ и локальной подсветкой.

        Особенности:

        • Гидравлические тиски;
        • Прижим для пакетной резки;
        • Система подачи СОЖ;
        • Система поддавливания полотна при пилении;
        • Цифровой дисплей отображения скорости вращения полотна;
        • Плавная регулировка скорости вращения полотна;
        • Полотна 41 мм;
        • Привод корд щётки от шкива;
        • Настройка высоты подъёма рамы;
        • Гидравлическое натяжение полотна;
        • Удобный бак для сбора стружки.