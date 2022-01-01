JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки

Полуавтоматический ленточнопильный станок HBS-2028DAS производства компании JET. Он предназначен для распила крупных деталей из стали, цветных металлов и различных сплавов. Станок найдет применение на предприятиях, нуждающихся в пилении крупноразмерных заготовок и выпускающих продукцию в промышленных объемах. Безусловное преимущество этого станка – возможность увеличения скорости работы за счет резки сразу нескольких заготовок. Для этого HBS-2028DAS оборудован гидравлическим прижимом, максимальные габариты пакета - 200-400 x 75-275 мм.

HBS-2028DAS оборудован гидравлической системой натяжки полотна, датчиком его обрыва и корд-щекоткой для очистки полотна от продуктов обработки. Для надежной фиксации заготовки применяются гидравлические тиски, зона резки оборудована системой подачи СОЖ и локальной подсветкой.

Особенности: