JET HBS-814GH Ленточнопильный станок

модель американского типа;

система гидроразгрузки

редуктор для регулирования режима движения полотна в 3-х скоростях;

система подачи СОЖ;

позиционирование полотна осуществляется с помощью сухариков;

наличие пружины компенсатора.

Комплектация:

Биметаллическое ленточное полотно 20x0,9x2463 мм, 8/12TPI;

Система гидроразгрузки;

Регулируемый концевой упор;

Автоматический выключатель окончания распила;

Система подачи СОЖ.

Ленточнопильный станок HBS-814GH представляет собой традиционную модель американского типа, предназначенную для распила металлических заготовок больших диаметров. Станок используется для промышленного производства, может применять в бытовых условиях для пиления круглых заготовок максимальным диаметров 200 мм под прямым углом, или диаметром до 165 мм. Установка заготовки в необходимое положение осуществляется при помощи механических тисков, имеющих поворотные губки. Диапазон поворота тисков составляет 0-45 градусов.