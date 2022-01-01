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JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
    Арт. jet_183
    JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
    JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
    JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
    JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
      JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
      JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
      JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
      JET HBS-814GH Ленточнопильный станок

      JET HBS-814GH Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_183

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		130
      Габариты, мм
      		1240x1100x440
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2463
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок HBS-814GH представляет собой традиционную модель американского типа, предназначенную для распила металлических заготовок больших диаметров. Станок используется для промышленного производства, может применять в бытовых условиях для пиления круглых заготовок максимальным диаметров 200 мм под прямым углом, или диаметром до 165 мм. Установка заготовки в необходимое положение осуществляется при помощи механических тисков, имеющих поворотные губки. Диапазон поворота тисков составляет 0-45 градусов. Особенности:
        • модель американского типа; 
        • система гидроразгрузки
        • редуктор для регулирования режима движения полотна в 3-х скоростях;
        • система подачи СОЖ;
        • позиционирование полотна осуществляется с  помощью сухариков;
        • наличие пружины компенсатора. 
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно 20x0,9x2463 мм, 8/12TPI;
        • Система гидроразгрузки;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подачи СОЖ.