JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
Арт. jet_183
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|130
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Габариты, мм
|1240x1100x440
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Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2463
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Макс. диаметр заготовки, мм
|200
- Ленточнопильный станок HBS-814GH представляет собой традиционную модель американского типа, предназначенную для распила металлических заготовок больших диаметров. Станок используется для промышленного производства, может применять в бытовых условиях для пиления круглых заготовок максимальным диаметров 200 мм под прямым углом, или диаметром до 165 мм. Установка заготовки в необходимое положение осуществляется при помощи механических тисков, имеющих поворотные губки. Диапазон поворота тисков составляет 0-45 градусов. Особенности:
Комплектация:
- модель американского типа;
- система гидроразгрузки
- редуктор для регулирования режима движения полотна в 3-х скоростях;
- система подачи СОЖ;
- позиционирование полотна осуществляется с помощью сухариков;
- наличие пружины компенсатора.
- Биметаллическое ленточное полотно 20x0,9x2463 мм, 8/12TPI;
- Система гидроразгрузки;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подачи СОЖ.