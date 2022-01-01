JET HBS-916W Ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|285
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Габариты, мм
|1650x710x1060
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Высота стола, мм
|635
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x3035
Модель HBS-916W представляет ленточнопильный станок, изготовленный по американскому типу. Используется в промышленном производстве для серийного пиления заготовок больших диаметров. Максимально допустимый диаметр заготовок при обработке под прямым углом составляет 225 мм. Под углом 45 градусов станок позволяет осуществлять распил заготовок диаметром 180 мм. Установка заготовок для последующей обработки осуществляется с помощью механических тисков, имеющих поворотные губки.
Станок оснащен системой гидроразгруки, позволяющей легко осуществлять опускание и подъем тяжелой консоли. С помощью гидроцилиндра можно регулировать скорость подачи консоли в рабочую зону, осуществить настройку прижимного усилия рамы на заготовку. Сила натяжения ленточного полотна контролируется в ручном режиме, путем вращения маховика.
Особенности:
- станок с конструкцией американского типа;
- пульт управления вынесен на консоль;
- работа с ленточным полотном шириной 27 мм;
- система гидроразгрузки;
- ременной привод;
- 4-е скорости движения полотна; для смены режима 4-х скоростей движения полотна;
- система подачи СОЖ.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3035 мм, 4/6 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи;
- Встроенная система подвода СОЖ;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Быстропереставляемая губка тисков;
- Твердосплавные направляющие полотна с роликами.