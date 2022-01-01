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JET HBS-916W Ленточнопильный станок
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Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-916W Ленточнопильный станок
    Арт. jet_194
    JET HBS-916W Ленточнопильный станок

      JET HBS-916W Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_194

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		285
      Габариты, мм
      		1650x710x1060
      Высота стола, мм
      		635
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3035
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель HBS-916W представляет ленточнопильный станок, изготовленный по американскому типу. Используется в промышленном производстве для серийного пиления заготовок больших диаметров. Максимально допустимый диаметр заготовок при обработке под прямым углом составляет 225 мм. Под углом 45 градусов станок позволяет осуществлять распил заготовок диаметром 180 мм. Установка заготовок для последующей обработки осуществляется с помощью механических тисков, имеющих поворотные губки. 

        Станок оснащен системой гидроразгруки, позволяющей легко осуществлять опускание и подъем тяжелой консоли. С помощью гидроцилиндра можно регулировать скорость подачи консоли в рабочую зону, осуществить настройку прижимного усилия рамы на заготовку. Сила натяжения ленточного полотна контролируется в ручном режиме, путем вращения маховика.

        Особенности:

        • станок с конструкцией американского типа;
        • пульт управления вынесен на консоль;
        • работа с ленточным полотном шириной 27 мм;
        • система гидроразгрузки;
        • ременной привод;
        • 4-е скорости движения полотна; для смены режима 4-х скоростей движения полотна;
        • система подачи СОЖ.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3035 мм, 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Встроенная система подвода СОЖ;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Быстропереставляемая губка тисков;
        • Твердосплавные направляющие полотна с роликами.