JET HBS-916W Ленточнопильный станок

Модель HBS-916W представляет ленточнопильный станок, изготовленный по американскому типу. Используется в промышленном производстве для серийного пиления заготовок больших диаметров. Максимально допустимый диаметр заготовок при обработке под прямым углом составляет 225 мм. Под углом 45 градусов станок позволяет осуществлять распил заготовок диаметром 180 мм. Установка заготовок для последующей обработки осуществляется с помощью механических тисков, имеющих поворотные губки.

Станок оснащен системой гидроразгруки, позволяющей легко осуществлять опускание и подъем тяжелой консоли. С помощью гидроцилиндра можно регулировать скорость подачи консоли в рабочую зону, осуществить настройку прижимного усилия рамы на заготовку. Сила натяжения ленточного полотна контролируется в ручном режиме, путем вращения маховика.

Особенности:

станок с конструкцией американского типа;

пульт управления вынесен на консоль;

работа с ленточным полотном шириной 27 мм;

система гидроразгрузки;

ременной привод;

4-е скорости движения полотна; для смены режима 4-х скоростей движения полотна;

система подачи СОЖ. Комплектация: