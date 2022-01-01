V-образная роликовая опора Jet HRS-V

Преимущества

Конструкция выполнена из серого чугуна, имеет регулировку по высоте в диапазоне 600-950 мм

Устойчивое 3-х опорное основание, прочная конструкция обеспечивает оснастке грузоподъемность 200 кг

Масса рольганги составляет 15 кг

Роликовая опора JET V-образной формы представляет собой комплектующую оснастку для проведения обработки металлических цилиндрических заготовок на ленточнопильных станках. Рольганга используется для подачи цилиндрических заготовок большой длины в зону обработки, для отвода по окончанию рабочего цикла обработанных заготовок. Применение оснастки предотвращает прогиб и деформацию заготовки. Роликовый механизм состоит из двух роликов диаметром 52 мм, длиной 140 мм.