V-образная роликовая опора Jet HRS-V
Арт. jet_332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Грузоподъемность, кг
|200
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Min высота, мм
|600
- Роликовая опора JET V-образной формы представляет собой комплектующую оснастку для проведения обработки металлических цилиндрических заготовок на ленточнопильных станках. Рольганга используется для подачи цилиндрических заготовок большой длины в зону обработки, для отвода по окончанию рабочего цикла обработанных заготовок. Применение оснастки предотвращает прогиб и деформацию заготовки. Роликовый механизм состоит из двух роликов диаметром 52 мм, длиной 140 мм.
Преимущества
- Конструкция выполнена из серого чугуна, имеет регулировку по высоте в диапазоне 600-950 мм
- Устойчивое 3-х опорное основание, прочная конструкция обеспечивает оснастке грузоподъемность 200 кг
- Масса рольганги составляет 15 кг