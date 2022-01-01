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V-образная роликовая опора Jet HRS-V
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Роликовые опоры для ленточнопильных станков
    V-образная роликовая опора Jet HRS-V
    Арт. jet_332
    V-образная роликовая опора Jet HRS-V
    V-образная роликовая опора Jet HRS-V
      V-образная роликовая опора Jet HRS-V
      V-образная роликовая опора Jet HRS-V

      V-образная роликовая опора Jet HRS-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_332

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Грузоподъемность, кг
      		200
      Min высота, мм
      		600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роликовая опора JET V-образной формы представляет собой комплектующую оснастку для проведения обработки металлических цилиндрических заготовок на ленточнопильных станках. Рольганга используется для подачи цилиндрических заготовок большой длины в зону обработки, для отвода по окончанию рабочего цикла обработанных заготовок. Применение оснастки предотвращает прогиб и деформацию заготовки. Роликовый механизм состоит из двух роликов диаметром 52 мм, длиной 140 мм.

        Преимущества

        • Конструкция выполнена из серого чугуна, имеет регулировку по высоте в диапазоне 600-950 мм
        • Устойчивое 3-х опорное основание, прочная конструкция обеспечивает оснастке грузоподъемность 200 кг
        • Масса рольганги составляет 15 кг