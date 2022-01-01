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JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
    Арт. jet_180
    JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
    JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
    JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
    JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
    JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
      JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
      JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
      JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
      JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
      JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В

      JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_180

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		145
      Габариты, мм
      		1260x520x970
      Высота стола, мм
      		585
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2362
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок HVBS-712K является представителем линейки моделей американского типа. Станок используется для работы на производстве, для работы в промышленных условиях. Конструкция ленточнопильного станка позволяет осуществлять распил круглых металлических заготовок под прямым углом, максимальный диаметр которых составляет 175 мм, под углом в 45 градусов - 110 мм. Смена позиции заготовок для определения угла распила, осуществляется путем переустановки губок механических тисков в необходимое положение. Угол распила определяется в соответствии с делениями шкалы. 

        Тяжелая литая консоль оборудована механизмом гидроразгрузки, с помощью которого уменьшается нагрузка на оператора при поднятии и опускании пильной рамы. Сила прижима консоли и скорость подачи рамы регулируется с помощью гидроцилиндра. Модель HVBS-712K позволяет осуществлять распил заготовок в вертикальном положении.

        Особенности:

        • станок американского типа;
        • возможность работать в вертикальном положении;
        • наличие системы гидроразгрузки;
        • смена скоростей движения полотна – ременная передача;
        • система подачи СОЖ.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ.