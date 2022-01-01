JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|145
|
Габариты, мм
|1260x520x970
|
Высота стола, мм
|585
|
Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2362
Ленточнопильный станок HVBS-712K является представителем линейки моделей американского типа. Станок используется для работы на производстве, для работы в промышленных условиях. Конструкция ленточнопильного станка позволяет осуществлять распил круглых металлических заготовок под прямым углом, максимальный диаметр которых составляет 175 мм, под углом в 45 градусов - 110 мм. Смена позиции заготовок для определения угла распила, осуществляется путем переустановки губок механических тисков в необходимое положение. Угол распила определяется в соответствии с делениями шкалы.
Тяжелая литая консоль оборудована механизмом гидроразгрузки, с помощью которого уменьшается нагрузка на оператора при поднятии и опускании пильной рамы. Сила прижима консоли и скорость подачи рамы регулируется с помощью гидроцилиндра. Модель HVBS-712K позволяет осуществлять распил заготовок в вертикальном положении.
Особенности:
- станок американского типа;
- возможность работать в вертикальном положении;
- наличие системы гидроразгрузки;
- смена скоростей движения полотна – ременная передача;
- система подачи СОЖ.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI;
- Гидравлическая система подачи;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ.