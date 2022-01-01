JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 230В

Ленточнопильный станок HVBS-712K является представителем линейки моделей американского типа. Станок используется для работы на производстве, для работы в промышленных условиях. Конструкция ленточнопильного станка позволяет осуществлять распил круглых металлических заготовок под прямым углом, максимальный диаметр которых составляет 175 мм, под углом в 45 градусов - 110 мм. Смена позиции заготовок для определения угла распила, осуществляется путем переустановки губок механических тисков в необходимое положение. Угол распила определяется в соответствии с делениями шкалы.

Тяжелая литая консоль оборудована механизмом гидроразгрузки, с помощью которого уменьшается нагрузка на оператора при поднятии и опускании пильной рамы. Сила прижима консоли и скорость подачи рамы регулируется с помощью гидроцилиндра. Модель HVBS-712K позволяет осуществлять распил заготовок в вертикальном положении.

Особенности:

станок американского типа;

возможность работать в вертикальном положении;

наличие системы гидроразгрузки;

смена скоростей движения полотна – ременная передача;

система подачи СОЖ. Комплектация: