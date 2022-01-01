JET HVBS-912G Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок HVBS-912G представляет собой модель американского типа, предназначенного для пиления круглых заготовок большого диаметра. Станок используется в промышленном производстве, имеет поворотные губки тисков для установки заготовок под нужным углом. Выбранный угол определяется с помощью шкалы. Модель HVBS-912G позволяет выполнять распил заготовок под прямым углом диаметром до 229 мм. Установка заготовки под углом в 45 градусов позволяет выполнять операции по пилению с заготовками, диаметром 150 мм. Ленточнопильный станок имеет быстрозажимные тиски, обеспечивающие автоматизацию процесса установки заготовок одинаково диаметра.

Особенности:

станок американского типа;

система гидроразгрузки;

быстрозажимные тиски;

возможность пиления заготовок при 3-х (стоит редуктор) 4-х режимах скоростей движения полотна;

редуктор для переключения режима скоростей

работа с полотном шириной 27 мм;

оборудование для подачи СОЖ;

тумба.