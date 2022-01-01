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JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
    Арт. jet_186
    JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
    JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
    JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
    JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
      JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
      JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
      JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
      JET HVBS-912G Ленточнопильный станок

      JET HVBS-912G Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_186

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		170
      Габариты, мм
      		1325x630x1080
      Высота стола, мм
      		640
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2655
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок HVBS-912G представляет собой модель американского типа, предназначенного для пиления круглых заготовок большого диаметра. Станок используется в промышленном производстве, имеет поворотные губки тисков для установки заготовок под нужным углом. Выбранный угол определяется с помощью шкалы. Модель HVBS-912G позволяет выполнять распил заготовок под прямым углом диаметром до 229 мм. Установка заготовки под углом в 45 градусов  позволяет выполнять операции по пилению с заготовками, диаметром 150 мм. Ленточнопильный станок имеет быстрозажимные тиски, обеспечивающие автоматизацию процесса установки заготовок одинаково диаметра.

        Особенности:

        • станок американского типа;
        • система гидроразгрузки;
        • быстрозажимные тиски;
        • возможность пиления заготовок при 3-х (стоит редуктор) 4-х режимах скоростей движения полотна;
        • редуктор для переключения режима скоростей
        • работа с полотном шириной 27 мм;
        • оборудование для подачи СОЖ;
        • тумба.
        Комплектация:
        • биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2655 мм, 4/6 TPI;
        • полногидравлическая система подачи;
        • регулируемый концевой упор;
        • автоматический выключатель окончания распила;
        • система подвода СОЖ.