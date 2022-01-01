JET HVBS-912G Ленточнопильный станок
Арт. jet_186
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|170
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Габариты, мм
|1325x630x1080
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Высота стола, мм
|640
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x2655
Ленточнопильный станок HVBS-912G представляет собой модель американского типа, предназначенного для пиления круглых заготовок большого диаметра. Станок используется в промышленном производстве, имеет поворотные губки тисков для установки заготовок под нужным углом. Выбранный угол определяется с помощью шкалы. Модель HVBS-912G позволяет выполнять распил заготовок под прямым углом диаметром до 229 мм. Установка заготовки под углом в 45 градусов позволяет выполнять операции по пилению с заготовками, диаметром 150 мм. Ленточнопильный станок имеет быстрозажимные тиски, обеспечивающие автоматизацию процесса установки заготовок одинаково диаметра.
Особенности:
- станок американского типа;
- система гидроразгрузки;
- быстрозажимные тиски;
- возможность пиления заготовок при 3-х (стоит редуктор) 4-х режимах скоростей движения полотна;
- редуктор для переключения режима скоростей
- работа с полотном шириной 27 мм;
- оборудование для подачи СОЖ;
- тумба.
- биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2655 мм, 4/6 TPI;
- полногидравлическая система подачи;
- регулируемый концевой упор;
- автоматический выключатель окончания распила;
- система подвода СОЖ.