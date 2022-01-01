Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12

Преимущества

Безопасная эксплуатация. JET IBG-12 578012-3RU оснащается защитным экраном, который обеспечивает безопасность оператора

Надежная конструкция. Пылезащитный выключать и прочный корпус гарантируют долгий срок службы оборудования

Дополнительная защита. Специальные кожухи создают дополнительную защиту оператора

Мощный двигатель для профессионального применения

Подшипники пылезащищённые для долговечности работы

Возможность установки на верстак и подставку

Один пылеотвод для двух дисков

Станок предназначен для работы в тяжелых и нагруженных условиях

Станок поставляется с удобным настраиваемым подстольем и защитным экраном

Станок соответствует всем нормам безопасности

Выходная мощность - 1.5 кВт

Диаметр фланца двигателя - 105 мм

Высокое качество сборки

Точило без дисков JET IBG-12 578012-3RU 380 В - современный заточный инструмент с мощным двигателем для профессионального использования. Позволяет выполнять заточку, шлифовку или полировку различного инструмента со скоростью 1400 оборотов в минуту. Кабель питания имеет оптимальную длину - 1820 мм, что обеспечивает удобство в работе. В конструкции предусматривается патрубок диаметром 63.5 мм для подключения аспиратора с целью удаления пыли и других мелких частиц. Модель отличается простой в применении и не требует специального технического обслуживания. В основании предусматриваются отверстия, с помощью которых агрегат надежно крепится к поверхности. Размеры точильного круга составляют 305х50х32 мм. Габариты точила - 681х460х460 мм.