Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
Арт. jet_310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|380
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Зернистость круга 2
|60
- Точило без дисков JET IBG-12 578012-3RU 380 В - современный заточный инструмент с мощным двигателем для профессионального использования. Позволяет выполнять заточку, шлифовку или полировку различного инструмента со скоростью 1400 оборотов в минуту. Кабель питания имеет оптимальную длину - 1820 мм, что обеспечивает удобство в работе. В конструкции предусматривается патрубок диаметром 63.5 мм для подключения аспиратора с целью удаления пыли и других мелких частиц. Модель отличается простой в применении и не требует специального технического обслуживания. В основании предусматриваются отверстия, с помощью которых агрегат надежно крепится к поверхности. Размеры точильного круга составляют 305х50х32 мм. Габариты точила - 681х460х460 мм.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация. JET IBG-12 578012-3RU оснащается защитным экраном, который обеспечивает безопасность оператора
- Надежная конструкция. Пылезащитный выключать и прочный корпус гарантируют долгий срок службы оборудования
- Дополнительная защита. Специальные кожухи создают дополнительную защиту оператора
- Мощный двигатель для профессионального применения
- Подшипники пылезащищённые для долговечности работы
- Возможность установки на верстак и подставку
- Один пылеотвод для двух дисков
- Станок предназначен для работы в тяжелых и нагруженных условиях
- Станок поставляется с удобным настраиваемым подстольем и защитным экраном
- Станок соответствует всем нормам безопасности
- Выходная мощность - 1.5 кВт
- Диаметр фланца двигателя - 105 мм
- Высокое качество сборки