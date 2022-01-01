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Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Арт. jet_310
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
    Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12
      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12

      Профессиональный станок для заточки и правки инструмента Jet IBG-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_310

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		380
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точило без дисков JET IBG-12 578012-3RU 380 В - современный заточный инструмент с мощным двигателем для профессионального использования. Позволяет выполнять заточку, шлифовку или полировку различного инструмента со скоростью 1400 оборотов в минуту. Кабель питания имеет оптимальную длину - 1820 мм, что обеспечивает удобство в работе. В конструкции предусматривается патрубок диаметром 63.5 мм для подключения аспиратора с целью удаления пыли и других мелких частиц. Модель отличается простой в применении и не требует специального технического обслуживания. В основании предусматриваются отверстия, с помощью которых агрегат надежно крепится к поверхности. Размеры точильного круга составляют 305х50х32 мм. Габариты точила - 681х460х460 мм.

        Преимущества

        • Безопасная эксплуатация. JET IBG-12 578012-3RU оснащается защитным экраном, который обеспечивает безопасность оператора
        • Надежная конструкция. Пылезащитный выключать и прочный корпус гарантируют долгий срок службы оборудования
        • Дополнительная защита. Специальные кожухи создают дополнительную защиту оператора
        • Мощный двигатель для профессионального применения
        • Подшипники пылезащищённые для долговечности работы
        • Возможность установки на верстак и подставку
        • Один пылеотвод для двух дисков
        • Станок предназначен для работы в тяжелых и нагруженных условиях
        • Станок поставляется с удобным настраиваемым подстольем и защитным экраном
        • Станок соответствует всем нормам безопасности
        • Выходная мощность - 1.5 кВт
        • Диаметр фланца двигателя - 105 мм
        • Высокое качество сборки