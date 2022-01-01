JET J-350CSV Ленточнопильный станок
Арт. jet_175
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|87
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Габариты, мм
|1000x430x1480
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Размер пильной ленты, мм
|13x0.65x1735
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Макс. диаметр заготовки, мм
|150
Модель JET 350CSV представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для использования в мелкосерийном производстве, для работы в индивидуальном порядке в домашних условиях. Тяжелая литая рама обеспечивает необходимое прижимное действие на ленточное полотно и рабочую поверхность заготовки в процессе пиления. Рама оснащена пружиной, выполняющих роль компенсатора при поднятии рамы после окончания работы. Станок имеет возможности для обработки заготовок круглой формы максимальным диаметром до 150 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, устанавливаемой с помощью шкалы под необходимым углом в диапазоне 0-60 градусов. Опускание рамы осуществляется оператором в ручном режиме. Модель имеет систему подачи СОЖ.
Особенности:
- станок европейского типа;
- ручное опускание пильной рамы;
- небольшие габариты и малый вес;
- модель оборудована тумбой-подставкой;
- имеется система подачи СОЖ;
- распил круглых заготовок и профилей под разным углом;
- плавная регулировка движения ленточного полотна.
- биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1735 мм, 10/14 TPI;
- регулируемый концевой упор;
- тумба;
- система СОЖ.