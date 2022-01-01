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JET J-350CSV Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
    Арт. jet_175
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
    JET J-350CSV Ленточнопильный станок
      JET J-350CSV Ленточнопильный станок
      JET J-350CSV Ленточнопильный станок
      JET J-350CSV Ленточнопильный станок
      JET J-350CSV Ленточнопильный станок
      JET J-350CSV Ленточнопильный станок
      JET J-350CSV Ленточнопильный станок

      JET J-350CSV Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_175

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		87
      Габариты, мм
      		1000x430x1480
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65x1735
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель JET 350CSV представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для использования в мелкосерийном производстве, для работы в индивидуальном порядке в домашних условиях. Тяжелая литая рама обеспечивает необходимое прижимное действие на ленточное полотно и рабочую поверхность заготовки в процессе пиления. Рама оснащена пружиной, выполняющих роль компенсатора при поднятии рамы после окончания работы. Станок имеет возможности для обработки заготовок круглой формы максимальным диаметром до 150 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, устанавливаемой с помощью шкалы под необходимым углом в диапазоне 0-60 градусов. Опускание рамы осуществляется оператором в ручном режиме. Модель имеет систему подачи СОЖ.

        Особенности:

        • станок европейского типа;
        • ручное опускание пильной рамы;
        • небольшие габариты и малый вес;
        • модель оборудована тумбой-подставкой;
        • имеется система подачи СОЖ;
        • распил круглых заготовок и профилей под разным углом;
        • плавная регулировка движения ленточного полотна.
        Комплектация:
        • биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1735 мм, 10/14 TPI;
        • регулируемый концевой упор;
        • тумба;
        • система СОЖ.