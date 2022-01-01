JET J-350CSV Ленточнопильный станок

Модель JET 350CSV представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для использования в мелкосерийном производстве, для работы в индивидуальном порядке в домашних условиях. Тяжелая литая рама обеспечивает необходимое прижимное действие на ленточное полотно и рабочую поверхность заготовки в процессе пиления. Рама оснащена пружиной, выполняющих роль компенсатора при поднятии рамы после окончания работы. Станок имеет возможности для обработки заготовок круглой формы максимальным диаметром до 150 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, устанавливаемой с помощью шкалы под необходимым углом в диапазоне 0-60 градусов. Опускание рамы осуществляется оператором в ручном режиме. Модель имеет систему подачи СОЖ.

Особенности: