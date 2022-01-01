JET J-350SV Ленточнопильный станок
Арт. jet_174
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|65
|
Габариты, мм
|1000x430x1480
|
Размер пильной ленты, мм
|13x0.65x1735
|
Макс. диаметр заготовки, мм
|150
Модель JET 350SV представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для использования в индивидуальном порядке, в домашних условиях или для металлообработки на производстве. Литая пильная рама имеет достаточный вес и обеспечивает необходимый прижим ленточного полотна на заготовку в процессе пиления. Для удобной работы в конструкции рамы имеется пружина-компенсатор, облегчающая подымание пильной рамы по окончанию работы. Станок обладает возможностями для обработки круглых заготовок диаметром 70-150 мм. Модель оборудована шкалой, с помощью которой возможна точная установка пильной рамы под необходимым углом в диапазоне 0-60 градусов. Подвод рамы осуществляется вручную оператором станка.
Особенности:
- модель европейского типа;
- опускание пильной рамы вручную;
- малый вес;
- модель оборудована тумбой-подставкой;
- распил круглых и профильных заготовок под разным углом;
- плавная регулировка скорости движения ленточного полотна;
- биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1735 мм, 10/14 TPI;
- регулируемый концевой упор;
- тумба.