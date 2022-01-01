Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
JET J-350SV Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET J-350SV Ленточнопильный станок
    Арт. jet_174
    JET J-350SV Ленточнопильный станок
    JET J-350SV Ленточнопильный станок
    JET J-350SV Ленточнопильный станок
    JET J-350SV Ленточнопильный станок
      JET J-350SV Ленточнопильный станок
      JET J-350SV Ленточнопильный станок
      JET J-350SV Ленточнопильный станок
      JET J-350SV Ленточнопильный станок

      JET J-350SV Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_174

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		65
      Габариты, мм
      		1000x430x1480
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65x1735
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель JET 350SV представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для использования в индивидуальном порядке, в домашних условиях или для металлообработки на производстве. Литая пильная рама имеет достаточный вес и обеспечивает необходимый прижим ленточного полотна на заготовку в процессе пиления. Для удобной работы в конструкции рамы имеется пружина-компенсатор, облегчающая подымание пильной рамы по окончанию работы. Станок обладает возможностями для обработки круглых заготовок диаметром 70-150 мм. Модель оборудована шкалой, с помощью которой возможна точная установка пильной рамы под необходимым углом в диапазоне 0-60 градусов. Подвод рамы осуществляется вручную оператором станка.

        Особенности:

        • модель европейского типа;
        • опускание пильной рамы вручную;
        • малый вес;
        • модель оборудована тумбой-подставкой;
        • распил круглых и профильных заготовок под разным углом;
        • плавная регулировка скорости движения ленточного полотна;
        Комплектация:
        • биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1735 мм, 10/14 TPI;
        • регулируемый концевой упор;
        • тумба.