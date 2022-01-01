JET J-350SV Ленточнопильный станок

Модель JET 350SV представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для использования в индивидуальном порядке, в домашних условиях или для металлообработки на производстве. Литая пильная рама имеет достаточный вес и обеспечивает необходимый прижим ленточного полотна на заготовку в процессе пиления. Для удобной работы в конструкции рамы имеется пружина-компенсатор, облегчающая подымание пильной рамы по окончанию работы. Станок обладает возможностями для обработки круглых заготовок диаметром 70-150 мм. Модель оборудована шкалой, с помощью которой возможна точная установка пильной рамы под необходимым углом в диапазоне 0-60 градусов. Подвод рамы осуществляется вручную оператором станка.

Особенности:

модель европейского типа;

опускание пильной рамы вручную;

малый вес;

модель оборудована тумбой-подставкой;

распил круглых и профильных заготовок под разным углом;

плавная регулировка скорости движения ленточного полотна; Комплектация: