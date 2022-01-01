Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
Арт. jet_433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|3500
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Напряжение сети, В
|220
- Компактный станок Jet JBS-22 (арт. 649006М) подходит для эксплуатации в мастерской или на строительной площадке. В зависимости от того, как он настроен и какая щетка установлена, станок либо выравнивает (шлифует) поверхность древесины, либо «вычесывает» ее, проявляя фактуру. То есть, основная сфера применения JBS-22 – подготовка деревянных изделий (в том числе профилированных) под покраску/ лакировку и их декорирование. Рабочий инструмент станка – щеточный вал диаметром 127 мм и длиной 515 мм – расположен консольно, что позволяет шлифовать заготовки шириной до метра. Подача осуществляется транспортерной лентой, скорость бесступенчато регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.
Преимущества
- Плавная регулировка скорости подачи
- ЖК-индикация высоты положения щеточного вала
- Регулировка высоты положения щеточного вала вращающимся маховиком
- Корпус из чугунного литья
- Съемные удлинения рабочего стола до 1350 мм
- Четыре колеса с тормозом для облегчения транспортировки