Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22

Компактный станок Jet JBS-22 (арт. 649006М) подходит для эксплуатации в мастерской или на строительной площадке. В зависимости от того, как он настроен и какая щетка установлена, станок либо выравнивает (шлифует) поверхность древесины, либо «вычесывает» ее, проявляя фактуру. То есть, основная сфера применения JBS-22 – подготовка деревянных изделий (в том числе профилированных) под покраску/ лакировку и их декорирование. Рабочий инструмент станка – щеточный вал диаметром 127 мм и длиной 515 мм – расположен консольно, что позволяет шлифовать заготовки шириной до метра. Подача осуществляется транспортерной лентой, скорость бесступенчато регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.



Преимущества