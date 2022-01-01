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Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
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Шлифовальные станки
    Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
    Арт. jet_433
    Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
    Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
    Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
      Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
      Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22
      Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22

      Брашировальный щёточно-шлифовальный станок Jet JBS-22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_433

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		3500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактный станок Jet JBS-22 (арт. 649006М) подходит для эксплуатации в мастерской или на строительной площадке. В зависимости от того, как он настроен и какая щетка установлена, станок либо выравнивает (шлифует) поверхность древесины, либо «вычесывает» ее, проявляя фактуру. То есть, основная сфера применения JBS-22 – подготовка деревянных изделий (в том числе профилированных) под покраску/ лакировку и их декорирование. Рабочий инструмент станка – щеточный вал диаметром 127 мм и длиной 515 мм – расположен консольно, что позволяет шлифовать заготовки шириной до метра. Подача осуществляется транспортерной лентой, скорость бесступенчато регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости подачи
        • ЖК-индикация высоты положения щеточного вала
        • Регулировка высоты положения щеточного вала вращающимся маховиком
        • Корпус из чугунного литья
        • Съемные удлинения рабочего стола до 1350 мм
        • Четыре колеса с тормозом для облегчения транспортировки