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JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
    Арт. jet_13950
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В

      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13950

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		33
      Габариты, мм
      		630x410x804
      Длина ленты, мм
      		1220
      Скорость ленты, м/с
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточный шлифовальный станок JBSM-100 - незаменим, если вам необходимо зачистить сваренный шов, снять заусенцы с детали, придать ее поверхности необходимую шероховатость или снять слой ржавчины. Ширина шлифования у JBSM-100 составляет 100 мм. Максимальная длинна обработки - 500 мм при длине ленты 1220 мм. На станок установлен мощный двигатель на 1,5 кВт с подключением к электросети 400 В обеспечивающий постоянную скорость движения ленты в 19 м/с. 

        Обрезиненные направляющие роликов исключают ее проскальзывание при нагрузке. Для обеспечения безопасности оператора опасная зона рядом с ведомым роликом защищена прозрачным экраном, предусмотрена верхняя крышка ленты для тех работ, когда не требуется обработка габаритных деталей. В зоне работы оператора предусмотрена кнопка аварийного отключения питания. Поскольку в процессе шлифовки неизбежно отделение большого объема стружки и пыли, к JBSM-100 можно подключить внешний стружкопылесос (диаметр патрубка 100 мм) , также предусмотрено собственное  устройство пыле-стружкоотведения с патрубком 97 мм. 

        Комплектация:

        • Шлифовальная лента зернистостью 60;
        • Регулируемый упор;
        • Защитный экран.