JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 400В

Ленточный шлифовальный станок JBSM-100 - незаменим, если вам необходимо зачистить сваренный шов, снять заусенцы с детали, придать ее поверхности необходимую шероховатость или снять слой ржавчины. Ширина шлифования у JBSM-100 составляет 100 мм. Максимальная длинна обработки - 500 мм при длине ленты 1220 мм. На станок установлен мощный двигатель на 1,5 кВт с подключением к электросети 400 В обеспечивающий постоянную скорость движения ленты в 19 м/с.

Обрезиненные направляющие роликов исключают ее проскальзывание при нагрузке. Для обеспечения безопасности оператора опасная зона рядом с ведомым роликом защищена прозрачным экраном, предусмотрена верхняя крышка ленты для тех работ, когда не требуется обработка габаритных деталей. В зоне работы оператора предусмотрена кнопка аварийного отключения питания. Поскольку в процессе шлифовки неизбежно отделение большого объема стружки и пыли, к JBSM-100 можно подключить внешний стружкопылесос (диаметр патрубка 100 мм) , также предусмотрено собственное устройство пыле-стружкоотведения с патрубком 97 мм.

Комплектация: