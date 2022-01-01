JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В

JBSM-150 - предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п. Данная модель рассчитана на металлообрабатывающие предприятия, крупные мастерские и автосервисы. С этой целью JBSM-150 оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В.

Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах -15° - +30°. При шлифовке на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос с диаметром патрубка 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса, диаметр парубка 100 мм. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150 применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном.

Комплектация: