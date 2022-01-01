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JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
    Арт. jet_314
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В

      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_314

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		80
      Габариты, мм
      		500x440x804
      Длина ленты, мм
      		2000
      Скорость ленты, м/с
      		29
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JBSM-150 - предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п. Данная модель рассчитана на металлообрабатывающие предприятия, крупные мастерские и автосервисы. С этой целью JBSM-150 оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В. 

        Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах -15° - +30°. При шлифовке на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос с диаметром патрубка 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса, диаметр парубка 100 мм. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150 применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном. 

        Комплектация:

        • Шлифовальная лента зернистостью 60;
        • Регулируемый упор;
        • Защитный экран.