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JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
    Арт. jet_313
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В

      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_313

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		65
      Габариты, мм
      		500x440x804
      Длина ленты, мм
      		2000
      Скорость ленты, м/с
      		29
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточный шлифовальный станок JBSM-75 производства компании JET ориентирован на профессиональную металлообработку и предназначен для обработки заусенцев, сварных швов, а также качественной отшлифовки поверхностей заготовок или готовых деталей. Такой станок незаменим на металлообрабатывающих предприятиях среднего уровня, автосервисах, конструкторских бюро, а также многопрофильных частных мастерских. На JBSM-75 максимальная ширина шлифования составляет 75 мм (по ширине шлифовальной ленты), длинна - до 500 мм. Для исключения проскальзывая ленты натяжные ролики станка имеют прорезиненную поверхность.

        Процесс шлифовки или зачистки неизменно сопряжен с отделением большого количества стружки и пыли. Для этого на JBSM-75 оборудован устройством пыле-стружкоотведнеия, к которому можно подключить стружкоотсос (стружкопылесос), диаметр парубков вытяжки - 97 мм (внутренний) и 100 мм (внешний). 

        Комплектация:

        • Шлифовальная лента зернистостью 60;
        • Регулируемый упор;
        • Защитный экран.