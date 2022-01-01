JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 400В

Ленточный шлифовальный станок JBSM-75 производства компании JET ориентирован на профессиональную металлообработку и предназначен для обработки заусенцев, сварных швов, а также качественной отшлифовки поверхностей заготовок или готовых деталей. Такой станок незаменим на металлообрабатывающих предприятиях среднего уровня, автосервисах, конструкторских бюро, а также многопрофильных частных мастерских. На JBSM-75 максимальная ширина шлифования составляет 75 мм (по ширине шлифовальной ленты), длинна - до 500 мм. Для исключения проскальзывая ленты натяжные ролики станка имеют прорезиненную поверхность.

Процесс шлифовки или зачистки неизменно сопряжен с отделением большого количества стружки и пыли. Для этого на JBSM-75 оборудован устройством пыле-стружкоотведнеия, к которому можно подключить стружкоотсос (стружкопылесос), диаметр парубков вытяжки - 97 мм (внутренний) и 100 мм (внешний).

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