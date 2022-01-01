Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
Найти аналог
Стружкоотсосы
    JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
    Арт. jet_462
    JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
    JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
    JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
      JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
      JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
      JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон

      JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_462

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		559x1195x1715
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JCDC-1.5 — вытяжная установка циклонного типа с высокой (2 мкм) степенью фильтрации и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Конструкция с раздельным (пыль/стружка) сбором отходов наделяет ее универсальностью по отношению к типу подключаемого оборудования, способствует простоте и удобству обслуживания. Жесткий корпус с хорошими шумоизолирующими свойствами обеспечивает комфортную работу в помещении.

        Модель хорошо подойдет для размещения в небольшой мастерской и позволяют организовать сбор пыли как через подключение отдельных станков через патрубок-разветвитель, так и через стационарную канальную систему (для соединения с ней под съемным патрубком отверстие диаметром 150 мм).

        Особенности:

        • Технология «Циклон»;
        • Низкий уровень шума;
        • Фильтрующий элемент из гофрокартона;
        • Сборка мусора в металлический контейнер;
        • Быстросъемное крепление контейнера;
        • Рукоятка для очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;
        • Раздельный сбор стружки/опилок и пыли;
        • Ролики для транспортировки мусорного контейнера и установки.