JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон
Арт. jet_462
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|559x1195x1715
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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Сбор стружки из
|дерева
Jet JCDC-1.5 — вытяжная установка циклонного типа с высокой (2 мкм) степенью фильтрации и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Конструкция с раздельным (пыль/стружка) сбором отходов наделяет ее универсальностью по отношению к типу подключаемого оборудования, способствует простоте и удобству обслуживания. Жесткий корпус с хорошими шумоизолирующими свойствами обеспечивает комфортную работу в помещении.
Модель хорошо подойдет для размещения в небольшой мастерской и позволяют организовать сбор пыли как через подключение отдельных станков через патрубок-разветвитель, так и через стационарную канальную систему (для соединения с ней под съемным патрубком отверстие диаметром 150 мм).
Особенности:
- Технология «Циклон»;
- Низкий уровень шума;
- Фильтрующий элемент из гофрокартона;
- Сборка мусора в металлический контейнер;
- Быстросъемное крепление контейнера;
- Рукоятка для очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;
- Раздельный сбор стружки/опилок и пыли;
- Ролики для транспортировки мусорного контейнера и установки.