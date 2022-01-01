JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон

Jet JCDC-1.5 — вытяжная установка циклонного типа с высокой (2 мкм) степенью фильтрации и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Конструкция с раздельным (пыль/стружка) сбором отходов наделяет ее универсальностью по отношению к типу подключаемого оборудования, способствует простоте и удобству обслуживания. Жесткий корпус с хорошими шумоизолирующими свойствами обеспечивает комфортную работу в помещении.

Модель хорошо подойдет для размещения в небольшой мастерской и позволяют организовать сбор пыли как через подключение отдельных станков через патрубок-разветвитель, так и через стационарную канальную систему (для соединения с ней под съемным патрубком отверстие диаметром 150 мм).

Особенности: