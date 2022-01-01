JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1450x772x2235
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
Jet JCDC-3 – производительная вытяжная установка типа циклон с мощным трехфазным двигателем и высокой степенью очистки отходящего воздуха (2 мкм). Расположенный снизу контейнер для сбора крупной фракции отходов также имеет металлические стенки и герметично закрывается крышкой с двумя прижимными рычагами. Все отходы, за исключением самой мелкой взвеси (древесной муки), попадают именно в этот контейнер, остальное собирается в мешке выходного 2-микронного фильтра.
Благодаря большой рабочей поверхности (более 4 кв.м) и высокой степени предварительной центробежной очистки, он мало загрязняется, что дает стабильно-высокую интенсивность всасывания, даже при работе со шлифовальными станками. Учитывая большую ёмкость основного накопителя и простоту его очистки, данную установку можно рекомендовать для любого деревообрабатывающего оборудования, с точки зрения типа удаляемых отходов она универсальна.
Особенности:
- Технология «Циклон»;
- Низкий уровень шума;
- Фильтрующий элемент из гофрокартона;
- Сборка мусора в металлический контейнер;
- Быстросъемное крепление контейнера;
- Рукоятка для очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;
- Раздельный сбор стружки/опилок и пыли;
- Ролики для транспортировки мусорного контейнера и установки.
- Фильтрующий картридж из гофрированного полиэстера;
- Пластиковый мешок для сбора мусора и оправка для фиксации;
- Вытяжной штуцер-разветвитель;
- Заглушки для неиспользуемых вытяжных штуцеров;
- Пульт дистанционного управления.