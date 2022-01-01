JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон

Jet JCDC-3 – производительная вытяжная установка типа циклон с мощным трехфазным двигателем и высокой степенью очистки отходящего воздуха (2 мкм). Расположенный снизу контейнер для сбора крупной фракции отходов также имеет металлические стенки и герметично закрывается крышкой с двумя прижимными рычагами. Все отходы, за исключением самой мелкой взвеси (древесной муки), попадают именно в этот контейнер, остальное собирается в мешке выходного 2-микронного фильтра.

Благодаря большой рабочей поверхности (более 4 кв.м) и высокой степени предварительной центробежной очистки, он мало загрязняется, что дает стабильно-высокую интенсивность всасывания, даже при работе со шлифовальными станками. Учитывая большую ёмкость основного накопителя и простоту его очистки, данную установку можно рекомендовать для любого деревообрабатывающего оборудования, с точки зрения типа удаляемых отходов она универсальна.

Особенности:

Технология «Циклон»;

Низкий уровень шума;

Фильтрующий элемент из гофрокартона;

Сборка мусора в металлический контейнер;

Быстросъемное крепление контейнера;

Рукоятка для очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;

Раздельный сбор стружки/опилок и пыли;

Ролики для транспортировки мусорного контейнера и установки.