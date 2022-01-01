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JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон
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Стружкоотсосы
    JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон
    Арт. jet_463
    JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон
    JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон
      JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон
      JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон

      JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_463

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1450x772x2235
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JCDC-3 – производительная вытяжная установка типа циклон с мощным трехфазным двигателем и высокой степенью очистки отходящего воздуха (2 мкм). Расположенный снизу контейнер для сбора крупной фракции отходов также имеет металлические стенки и герметично закрывается крышкой с двумя прижимными рычагами. Все отходы, за исключением самой мелкой взвеси (древесной муки), попадают именно в этот контейнер, остальное собирается в мешке выходного 2-микронного фильтра.  

        Благодаря большой рабочей поверхности (более 4 кв.м) и высокой степени предварительной центробежной очистки, он мало загрязняется, что дает стабильно-высокую интенсивность всасывания, даже при работе со шлифовальными станками. Учитывая большую ёмкость основного накопителя и простоту его очистки, данную установку можно рекомендовать для любого деревообрабатывающего оборудования, с точки зрения типа удаляемых отходов она универсальна.

        Особенности:

        • Технология «Циклон»;
        • Низкий уровень шума;
        • Фильтрующий элемент из гофрокартона;
        • Сборка мусора в металлический контейнер;
        • Быстросъемное крепление контейнера;
        • Рукоятка для очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;
        • Раздельный сбор стружки/опилок и пыли;
        • Ролики для транспортировки мусорного контейнера и установки.
        Комплектация:
        • Фильтрующий картридж из гофрированного полиэстера;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора и оправка для фиксации;
        • Вытяжной штуцер-разветвитель;
        • Заглушки для неиспользуемых вытяжных штуцеров;
        • Пульт дистанционного управления.