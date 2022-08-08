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Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
    Арт. jet_15953
    5.0
    1
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T

      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15953
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный станок по металлу JET JCOM-400-T 50006101T используется для резки стальных и чугунных труб, специального профиля и т.д. Абразивный диск большого диаметра позволяет отрезать заготовки из закаленной стали и стали с высокой вязкостью. Благодаря специальному кожуху пользователь будет защищен от травм и искр, возникающих в процессе работы. Диаметр отрезаемого прутка под углом 90° составляет 40 мм, резка трубы под углом 90° - 125 мм.

        Преимущества

        • Тиски в базе
        • Удобная ручка
        • Возвратная пружина
        • Угол поворота 0°-45°
        • Надежная конструкция JET JCOM-400-T 50006101T