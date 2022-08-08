Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400T
Арт. jet_15953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|52
- Пильный станок по металлу JET JCOM-400-T 50006101T используется для резки стальных и чугунных труб, специального профиля и т.д. Абразивный диск большого диаметра позволяет отрезать заготовки из закаленной стали и стали с высокой вязкостью. Благодаря специальному кожуху пользователь будет защищен от травм и искр, возникающих в процессе работы. Диаметр отрезаемого прутка под углом 90° составляет 40 мм, резка трубы под углом 90° - 125 мм.
Преимущества
- Тиски в базе
- Удобная ручка
- Возвратная пружина
- Угол поворота 0°-45°
- Надежная конструкция JET JCOM-400-T 50006101T