Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200

Преимущества

Безопасная эксплуатация. Прозрачный щиток закрывает рабочую зону зачистного станка для снятия заусенцев JET JDC-200 50000310T и препятствует вылету искр в глаза оператора

Защита щетки

Две скорости вращения оснастки (1400 об/мин и 2800 об/мин)

Посадочный диаметр щетки - 50 мм

Небольшие габариты модели

Качественная сборка

Кнопка аварийной остановки

Зачистной станок для снятия заусенцев JET JDC-200 50000310T - профессиональное оборудование для удаления заусенцев с поверхности металлических и пластиковых деталей. Оснасткой служит жесткая щетка диаметром 200 мм и толщиной 35 мм (входит в стандартный комплект поставки). Двигатель постоянного тока отличается стабильностью эксплуатации. Для удобства оператора конструкция модели включает в себя металлический упор для размещения заготовки.