Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
Арт. jet_311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|380
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|50
- Зачистной станок для снятия заусенцев JET JDC-200 50000310T - профессиональное оборудование для удаления заусенцев с поверхности металлических и пластиковых деталей. Оснасткой служит жесткая щетка диаметром 200 мм и толщиной 35 мм (входит в стандартный комплект поставки). Двигатель постоянного тока отличается стабильностью эксплуатации. Для удобства оператора конструкция модели включает в себя металлический упор для размещения заготовки.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация. Прозрачный щиток закрывает рабочую зону зачистного станка для снятия заусенцев JET JDC-200 50000310T и препятствует вылету искр в глаза оператора
- Защита щетки
- Две скорости вращения оснастки (1400 об/мин и 2800 об/мин)
- Посадочный диаметр щетки - 50 мм
- Небольшие габариты модели
- Качественная сборка
- Кнопка аварийной остановки