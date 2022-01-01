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Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
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Универсальные точильные станки
    Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
    Арт. jet_311
    Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
    Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
    Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
      Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
      Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200
      Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200

      Зачистной станок для удаления заусенцев Jet JDC-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_311

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		380
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Зачистной станок для снятия заусенцев JET JDC-200 50000310T - профессиональное оборудование для удаления заусенцев с поверхности металлических и пластиковых деталей. Оснасткой служит жесткая щетка диаметром 200 мм и толщиной 35 мм (входит в стандартный комплект поставки). Двигатель постоянного тока отличается стабильностью эксплуатации. Для удобства оператора конструкция модели включает в себя металлический упор для размещения заготовки.

        Преимущества

        • Безопасная эксплуатация. Прозрачный щиток закрывает рабочую зону зачистного станка для снятия заусенцев JET JDC-200 50000310T и препятствует вылету искр в глаза оператора
        • Защита щетки
        • Две скорости вращения оснастки (1400 об/мин и 2800 об/мин)
        • Посадочный диаметр щетки - 50 мм
        • Небольшие габариты модели
        • Качественная сборка
        • Кнопка аварийной остановки