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Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
Найти аналог
Сверлильные станки
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Арт. jet_16411
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM

      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_16411

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок JET JDP-10BM - полупрофессиональное оборудование, предназначенное для сверления отверстий до 16 мм в металле. Поворотный стол с возможностью наклона делает работу более разнообразной. Двигатель обладает мощностью 350 Вт, что не станет значительной нагрузкой для домашней сети. Двенадцать передач позволяют работать максимально эффективно, подбирая оптимальную скорость вращения шпинделя. Удобная рукоятка иэкран для защиты от стружек делают работу максимально комфортной.

        Преимущества

        • Чугунное основание
        • Ключевой патрон
        • 12 скоростей вращения шпинделя
        • Регулировка наклона рабочего стола