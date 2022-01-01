Настольный сверлильный станок Jet JDP-10BM

Сверлильный станок JET JDP-10BM - полупрофессиональное оборудование, предназначенное для сверления отверстий до 16 мм в металле. Поворотный стол с возможностью наклона делает работу более разнообразной. Двигатель обладает мощностью 350 Вт, что не станет значительной нагрузкой для домашней сети. Двенадцать передач позволяют работать максимально эффективно, подбирая оптимальную скорость вращения шпинделя. Удобная рукоятка иэкран для защиты от стружек делают работу максимально комфортной.



Преимущества