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Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
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Сверлильные станки
    Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
    Арт. jet_16412
    Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
    Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
    Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
    Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
    Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
      Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
      Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
      Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
      Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
      Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM

      Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_16412

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок JET JDP-13FM - мощный инструмент для обработки заготовок из различных материалов. Модель комплектуется быстрозажимным патроном, который обеспечивает максимальное удобство при смене сверла. Оборудование работает от сети 220 В. При мощности 550 Вт перегрузка сети маловероятна. Для удобства работы имеется ограничитель глубины сверления. Регулировка скорости вращения шпинделя позволяет подобрать оптимальный темп работы. Чугунный стол оснащен поворотным механизмом, который обеспечивает сверление детали под углом до 45 градусов. Высота стола также регулируется. Двигатель станка рассчитан на продолжительную работу.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • 12-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Поворотный рабочий стол
        • Быстрозажимной сверлильный патрон