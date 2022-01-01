Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM

Сверлильный станок JET JDP-13FM - мощный инструмент для обработки заготовок из различных материалов. Модель комплектуется быстрозажимным патроном, который обеспечивает максимальное удобство при смене сверла. Оборудование работает от сети 220 В. При мощности 550 Вт перегрузка сети маловероятна. Для удобства работы имеется ограничитель глубины сверления. Регулировка скорости вращения шпинделя позволяет подобрать оптимальный темп работы. Чугунный стол оснащен поворотным механизмом, который обеспечивает сверление детали под углом до 45 градусов. Высота стола также регулируется. Двигатель станка рассчитан на продолжительную работу.



Преимущества