Напольный сверлильный станок Jet JDP-13FM
Арт. jet_16412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок JET JDP-13FM - мощный инструмент для обработки заготовок из различных материалов. Модель комплектуется быстрозажимным патроном, который обеспечивает максимальное удобство при смене сверла. Оборудование работает от сети 220 В. При мощности 550 Вт перегрузка сети маловероятна. Для удобства работы имеется ограничитель глубины сверления. Регулировка скорости вращения шпинделя позволяет подобрать оптимальный темп работы. Чугунный стол оснащен поворотным механизмом, который обеспечивает сверление детали под углом до 45 градусов. Высота стола также регулируется. Двигатель станка рассчитан на продолжительную работу.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Контроль глубины сверления по лимбу
- 12-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Поворотный рабочий стол
- Быстрозажимной сверлильный патрон