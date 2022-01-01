Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)

Настольный сверлильный станок JET JDP-15B представляет собой оборудование профессионального уровня для оснащения крупной столярной мастерской. Для удобства эксплуатации конструкцией предусматривается регулируемый ограничитель глубины сверления заготовки. Материалом рабочего стола служит чугун. Функция поворота стола расширяет сферу применения агрегата. С помощью вращающейся рукояти оператор без труда регулирует высоту стола. Специальный лимб дает возможность задавать глубину сверления с высокой точностью. Благодаря светодиодной подсветке обеспечивается комфортная работа оператора в помещении с любым уровнем освещения. Встроенный лазер визуализирует точку сверления при помощи 2 перекрещивающихся лучей.



Преимущества