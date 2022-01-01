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Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Арт. jet_14335
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)

      Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_14335

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольный сверлильный станок JET JDP-15B  представляет собой оборудование профессионального уровня для оснащения крупной столярной мастерской. Для удобства эксплуатации конструкцией предусматривается регулируемый ограничитель глубины сверления заготовки. Материалом рабочего стола служит чугун. Функция поворота стола расширяет сферу применения агрегата. С помощью вращающейся рукояти оператор без труда регулирует высоту стола. Специальный лимб дает возможность задавать глубину сверления с высокой точностью. Благодаря светодиодной подсветке обеспечивается комфортная работа оператора в помещении с любым уровнем освещения. Встроенный лазер визуализирует точку сверления при помощи 2 перекрещивающихся лучей.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Лазерный указатель оси сверления
        • LED-подсветка рабочей области
        • 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола на угол до 45º
        • Поворотный рабочий стол
        • Два Т-образных паза в столе
        • Сменная вставка в центре стола с регулировкой высоты