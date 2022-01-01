Сверлильный станок Jet JDP-15B (400 В)
Арт. jet_14335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|400
- Настольный сверлильный станок JET JDP-15B представляет собой оборудование профессионального уровня для оснащения крупной столярной мастерской. Для удобства эксплуатации конструкцией предусматривается регулируемый ограничитель глубины сверления заготовки. Материалом рабочего стола служит чугун. Функция поворота стола расширяет сферу применения агрегата. С помощью вращающейся рукояти оператор без труда регулирует высоту стола. Специальный лимб дает возможность задавать глубину сверления с высокой точностью. Благодаря светодиодной подсветке обеспечивается комфортная работа оператора в помещении с любым уровнем освещения. Встроенный лазер визуализирует точку сверления при помощи 2 перекрещивающихся лучей.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Контроль глубины сверления по лимбу
- Лазерный указатель оси сверления
- LED-подсветка рабочей области
- 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола на угол до 45º
- Поворотный рабочий стол
- Два Т-образных паза в столе
- Сменная вставка в центре стола с регулировкой высоты