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Сверлильный станок Jet JDP-17, 230 В
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Сверлильные станки
    Сверлильный станок Jet JDP-17, 230 В
    Арт. jet_479
    Сверлильный станок Jet JDP-17, 230 В

      Сверлильный станок Jet JDP-17, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_479

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок JET JDP-17 - универсальное устройство, которое позволяет сверлить отверстия в деревянных заготовках (есть возможность работы с металлом). Станок применяется в домашних мастерских, гаражах и небольших деревообрабатывающих производствах. Частота вращения шпинделя достигает 2900 оборотов в минуту, что имеет большое значение для шлифовки специальными насадками. Регулировка скорости вращения шпинделя производится за счет поликлиновых ремней, которые легко и быстро переустанавливаются без применения каких-либо инструментов.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Лазерный указатель оси сверления
        • LED-подсветка рабочей области
        • 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола на угол до 90°
        • Поворотный рабочий стол
        • Два Т-образных паза в столе
        • Сменная вставка в центре стола с регулировкой высоты