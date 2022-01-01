Сверлильный станок Jet JDP-17, 230 В

Сверлильный станок JET JDP-17 - универсальное устройство, которое позволяет сверлить отверстия в деревянных заготовках (есть возможность работы с металлом). Станок применяется в домашних мастерских, гаражах и небольших деревообрабатывающих производствах. Частота вращения шпинделя достигает 2900 оборотов в минуту, что имеет большое значение для шлифовки специальными насадками. Регулировка скорости вращения шпинделя производится за счет поликлиновых ремней, которые легко и быстро переустанавливаются без применения каких-либо инструментов.



Преимущества