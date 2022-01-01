Сверлильный станок Jet JDP-17, 230 В
Арт. jet_479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок JET JDP-17 - универсальное устройство, которое позволяет сверлить отверстия в деревянных заготовках (есть возможность работы с металлом). Станок применяется в домашних мастерских, гаражах и небольших деревообрабатывающих производствах. Частота вращения шпинделя достигает 2900 оборотов в минуту, что имеет большое значение для шлифовки специальными насадками. Регулировка скорости вращения шпинделя производится за счет поликлиновых ремней, которые легко и быстро переустанавливаются без применения каких-либо инструментов.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Контроль глубины сверления по лимбу
- Лазерный указатель оси сверления
- LED-подсветка рабочей области
- 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола на угол до 90°
- Поворотный рабочий стол
- Два Т-образных паза в столе
- Сменная вставка в центре стола с регулировкой высоты